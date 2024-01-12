Снижение температуры воздуха в Украине, вероятно, сдерживает операции на фронте, но в то же время создаст более благоприятный рельеф для механизированных маневров. Это связано с тем, что земля замерзнет в ближайшие недели.
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Погода влияет на действия россиян
Заместитель командира украинской бригады, находящейся на Купянском направлении, заявил, что российские войска там используют меньше боеприпасов из-за холодной погоды. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска не запускали такое количество беспилотников против Украины за последние две ночи, потому что они могут замерзнуть.
Украинский офицер в бригаде, находящейся вблизи Бахмута, заявил, что температура ночью падает до -18 градусов. Это делает невозможным пребывание личного состава на наблюдательных постах дольше нескольких дней.
Офицер сообщил, что на Бахмутском направлении интенсивность штурма российской пехоты снизилась, вероятно, из-за мороза,
– говорится в своде.
В Министерстве обороны Великобритании отмечалось, что низкие температуры в сочетании с возможным глубоким снегом могут ограничить маневренность, но промерзшая земля улучшит "передвижение по местности" в течение января и февраля.
В ISW считают, что российские силы, вероятно, постараются поддерживать или усиливать локализованные наступательные операции по всей восточной Украине, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.
В ISW объяснили, почему вооружение Запада имеет решающее значение
- Аналитики ISW убеждены, что для Украины остаются решающими западные системы противовоздушной обороны и ракет. Ведь Россия постоянно пытается адаптироваться к нынешним возможностям противовоздушной обороны Украины. Аналитики отмечают, что Украина развивает свою оборонно-промышленную базу. Вместе с тем они указывают на наступательную оборонную гонку.
- По их словам, продолжение и увеличение западных поставок систем противовоздушной обороны и ракет в Украине имеет решающее значение, поскольку российские силы продолжают экспериментировать с новыми способами проникновения в украинскую ПВО.
- Они вспоминают слова представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера от 4 января 2024 года. Последний назвал предоставление Украине американской помощи "критически важным", ведь Киев еще не может защитить себя своими силами.