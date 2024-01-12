Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Также он рассказал, в каких областях будет самый холод.

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В январе будет по меньшей мере две волны похолодания

Синоптик прогнозировал, что сегодня ночью через нашу страну пройдет активный холодный фронт. Он повлечет за собой новую волну похолодания. В частности, до 10 – 15 градусов мороза. Кроме того, будет порывистый ветер. Также возможно выпадение небольшого снега, местами вьюги, на дорогах гололедица.

В пятницу в Украине, кроме крайнего Запада и Крыма, ночью 8 – 13 мороза, днем 3 – 8 градусов. Однако, в северных, восточных и местных центральных областях 17 – 22 мороза. Днем 7 – 12. Также синоптик прогнозировал, что в западной части пройдет снег, местами вьюги.

На выходных морозы ослабеют, на смену придет циклон. 15 января в Украине около 0, на Юге до +7 градусов. Однако ожидается снег, мокрый снег, кое-где метели. К слову, в южных областях мокрый снег с переходом в дождь. Местами гололедица.

Очередной "обвал" холодного арктического воздуха и снижение температуры в Украине на 5 – 10 градусов ожидается в течение 16 – 18 января. Ночью минимальная температура будет опускаться до 13 – 18 мороза, днем в пределах 5 – 10 градусов.

По прогнозу Кибальчича, ближайшие 10 дней в Украине будут довольно-таки холодными с отдельными короткими периодами незначительного потепления. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

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