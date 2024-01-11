Об этом рассказал Игорь Кибальчич. Синоптик спрогнозировал, когда ждать ухудшения погоды.

Кстати Снова до -20: когда и в каких областях усилятся морозы

Осторожно, ухудшение погоды

Кибальчич отметил, что уже ночью 12 января через Украину пройдет активный холодный фронт, который повлечет за собой новую волну похолодания. Ожидается резкое понижение до 10 – 15 градусов. На Юге и на крайнем Западе 3 – 8 мороза.

Синоптик предупредил, что похолодание будет сопровождаться порывистым северным ветром и выпадением небольшого снега. Кое-где возможны вьюги, на дорогах гололедица.



13 января по всей Украине, кроме крайнего Запада и Крыма, также ожидается холод. Ночью 8 – 13, днем 3 – 8 мороза. Однако в северных, восточных и местных центральных областях температура воздуха будет составлять 17 – 22 и 7 – 12 соответственно. Тем временем в западной части пройдет снег, местами вьюги.

Впрочем, уже 14 – 15 января морозы постепенно ослабеют. На смену придет циклон. Ночью 7 – 12, днем 2 – 7 градусов ниже нуля.

15 января в Украине будет около 0 градусов, на Юге до +7. Также ожидается снег, мокрый снег, местами вьюги. К слову, в южных областях мокрый снег с переходом в дождь. Кроме того, кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный или юго-западный, 9 – 14 метров в секунду.

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Снова понижение температуры