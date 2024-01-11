Во Львовской области ожидается ухудшение погоды. Это продлится несколько дней в период с 11 по 15 января.

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Ветер и гололедица

По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на дорогах Львова и области ожидается гололедица.

Важно! Водители не должны терять бдительности на дорогах. Из-за погодных условий проезд может быть усложнен.

Кроме того, днем местами будут порывы западного ветра. Речь идет о 15-20 метрах в секунду. Во второй половине дня 11 января возможен снег.

Какая будет погода 12 января