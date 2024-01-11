У Львівській області очікується погіршення погоди. Це триватиме декілька днів у період з 11 до 15 січня.

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Вітер та ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дорогах Львова та області очікується ожеледиця.

Важливо! Водії не повинні втрачати пильності на дорогах. Через погодні умови проїзд може бути ускладнений.

Крім цього, вдень місцями будуть пориви західного вітру. Мовиться про 15-20 метрів за секунду. У другій половині дня 11 січня також можливий сніг.

Якою буде погода 12 січня