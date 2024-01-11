У Львівській області очікується погіршення погоди. Це триватиме декілька днів у період з 11 до 15 січня.

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Вітер та ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дорогах Львова та області очікується ожеледиця.

Крім цього, вдень місцями будуть пориви західного вітру. Мовиться про 15-20 метрів за секунду. У другій половині дня 11 січня також можливий сніг.

Якою буде погода 12 січня

  • Небо над Україною буде вкрите хмарами, проте очікуються прояснення. Вночі можливий сніг, але вдень опадів не передбачають.
  • Водіям варто бути обережними та не втрачати пильності на дорогах, адже синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер буде переважно північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду.
  • Температура коливатиметься від -13 до -8 вночі та вдень. Водночас вночі на Чернігівщині та Сумщині можливо до -16 морозу. Натомість у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби температура буде -2...-7 градусів морозу.