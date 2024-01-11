Небо над Україною буде вкрите хмарами, проте очікуються прояснення. Вночі можливий сніг, але вдень опадів не передбачають.

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Якою буде погода в Україні

Водіям варто бути обережними та не втрачати пильності на дорогах, адже синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер буде переважно північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура коливатиметься від -13 до -8 вночі та вдень. Водночас вночі на Чернігівщині та Сумщині можливо до -16 морозу. Натомість у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби температура буде -2...-7 градусів морозу.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується хмарність з проясненнями️. Вночі можливий невеликий сніг, вдень без опадів️. На дорогах також ожеледиця. Вітер переважно північно – західний ️, 7-12 метрів за секунду.

Температура по області вночі та вдень -13...-8 градусів морозу. У Києві вночі та вдень близько -10 градусів морозу.

Погода в обласних центрах

  • Київ -11…-9
  • Ужгород -5…-3
  • Львів -9…-7
  • Івано-Франківськ -9…-7
  • Тернопіль -10…-8
  • Чернівці -6…-4
  • Хмельницький -11…-9
  • Луцьк -11…-9
  • Рівне -11…-9
  • Житомир -11…-9
  • Вінниця -11…-9
  • Одеса -5…-3
  • Миколаїв -6…-4
  • Херсон -5…-3
  • Сімферополь -3…-1
  • Кропивницький -9…-7
  • Черкаси -11…-9
  • Чернігів -13…-11
  • Суми -14…-12
  • Полтава -11…-9
  • Дніпро -12…-10
  • Запоріжжя -7…-5
  • Донецьк -12…-10
  • Луганськ -12…-10
  • Харків -13…-11

Прогноз погоди на 12 січня
Прогноз погоди на 12 січня / Укргідрометцентр