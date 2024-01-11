Небо над Україною буде вкрите хмарами, проте очікуються прояснення. Вночі можливий сніг, але вдень опадів не передбачають.
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Якою буде погода в Україні
Водіям варто бути обережними та не втрачати пильності на дорогах, адже синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер буде переважно північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура коливатиметься від -13 до -8 вночі та вдень. Водночас вночі на Чернігівщині та Сумщині можливо до -16 морозу. Натомість у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби температура буде -2...-7 градусів морозу.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області очікується хмарність з проясненнями️. Вночі можливий невеликий сніг, вдень без опадів️. На дорогах також ожеледиця. Вітер переважно північно – західний ️, 7-12 метрів за секунду.
Температура по області вночі та вдень -13...-8 градусів морозу. У Києві вночі та вдень близько -10 градусів морозу.
Погода в обласних центрах
- Київ -11…-9
- Ужгород -5…-3
- Львів -9…-7
- Івано-Франківськ -9…-7
- Тернопіль -10…-8
- Чернівці -6…-4
- Хмельницький -11…-9
- Луцьк -11…-9
- Рівне -11…-9
- Житомир -11…-9
- Вінниця -11…-9
- Одеса -5…-3
- Миколаїв -6…-4
- Херсон -5…-3
- Сімферополь -3…-1
- Кропивницький -9…-7
- Черкаси -11…-9
- Чернігів -13…-11
- Суми -14…-12
- Полтава -11…-9
- Дніпро -12…-10
- Запоріжжя -7…-5
- Донецьк -12…-10
- Луганськ -12…-10
- Харків -13…-11
Прогноз погоди на 12 січня / Укргідрометцентр