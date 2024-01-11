Небо над Україною буде вкрите хмарами, проте очікуються прояснення. Вночі можливий сніг, але вдень опадів не передбачають.

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Якою буде погода в Україні

Водіям варто бути обережними та не втрачати пильності на дорогах, адже синоптики прогнозують ожеледицю. Вітер буде переважно північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура коливатиметься від -13 до -8 вночі та вдень. Водночас вночі на Чернігівщині та Сумщині можливо до -16 морозу. Натомість у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби температура буде -2...-7 градусів морозу.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується хмарність з проясненнями️. Вночі можливий невеликий сніг, вдень без опадів️. На дорогах також ожеледиця. Вітер переважно північно – західний ️, 7-12 метрів за секунду.

Температура по області вночі та вдень -13...-8 градусів морозу. У Києві вночі та вдень близько -10 градусів морозу.

Погода в обласних центрах

Київ -11…-9

Ужгород -5…-3

Львів -9…-7

Івано-Франківськ -9…-7

Тернопіль -10…-8

Чернівці -6…-4

Хмельницький -11…-9

Луцьк -11…-9

Рівне -11…-9

Житомир -11…-9

Вінниця -11…-9

Одеса -5…-3

Миколаїв -6…-4

Херсон -5…-3

Сімферополь -3…-1

Кропивницький -9…-7

Черкаси -11…-9

Чернігів -13…-11

Суми -14…-12

Полтава -11…-9

Дніпро -12…-10

Запоріжжя -7…-5

Донецьк -12…-10

Луганськ -12…-10

Харків -13…-11



Прогноз погоди на 12 січня / Укргідрометцентр