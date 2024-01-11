Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако ожидаются прояснения. Ночью возможен снег, но днем осадки не ожидаются.
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Какая будет погода в Украине
Водителям следует быть осторожными и не терять бдительности на дорогах, ведь синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура будет колебаться от -13 до -8 ночью и днем. Одновременно ночью на Черниговщине и Сумщине возможно до -16 мороза. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток температура будет -2...-7 градусов мороза.
Какая будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается облачность с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. На дорогах также гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура по области ночью и днем -13...-8 градусов мороза. В Киеве ночью и днем около -10 градусов мороза.
Погода в областных центрах
- Киев -11…-9
- Ужгород -5…-3
- Львов -9…-7
- Ивано-Франковск -9…-7
- Тернополь -10…-8
- Черновцы -6…-4
- Хмельницкий -11…-9
- Луцк -11…-9
- Ровно -11…-9
- Житомир -11…-9
- Винница -11…-9
- Одесса -5…-3
- Николаев -6…-4
- Херсон -5…-3
- Симферополь -3…-1
- Кропивницкий -9…-7
- Черкассы -11…-9
- Чернигов -13…-11
- Сумы -14…-12
- Полтава -11…-9
- Днепр -12…-10
- Запорожье -7…-5
- Донецк -12…-10
- Луганск -12…-10
- Харьков -13…-11
Прогноз погоды на 12 января / Укргидрометцентр.