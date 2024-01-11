Синоптик Укргидрометцентра рассказала, что новая волна холода накроет Украину уже на этой неделе. В части областей температура снизится до -20 градусов.
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Когда в Украине снова усилятся морозы
Наталья Птуха отметила, что понижение температуры ожидается уже на 12 – 13 января. И хотя уже не столь интенсивное, как было недавно, впрочем, морозы не отступают.
Так, по ориентировочным прогнозам ночью 12 января 7 – 12 градусов. Далее, 13 января, в восточных и северо-восточных областях уже 14 – 20 градусов мороза. Тем временем на Юге, Юго-Востоке и Закарпатье 3 – 9 ниже нуля.
Видим, что зимняя морозная погода остается до конца недели,
– заметила Птуха.
Эксперт добавила, что в конце рабочей недели могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Синоптик отметила, что в целом морозная погода будет преобладать по всей территории Украины в течение следующих 10 дней. Так что на этой неделе значительного потепления точно ждать не стоит.
Возможно, определенное повышение будет уже с середины следующей недели. Но, опять же, пока плюсовых значений не ожидаем,
– подчеркнула Наталья Птуха.
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Ориентировочный прогноз погоды на 13 января / Скриншот из Укргидрометцентра
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Какая будет погода в Киеве и области
- Также синоптик прогнозировала, что в столице и Киевской области 12 января возможен небольшой снег.
- Кроме того, в течение 12 – 13 января снова ожидается определенное снижение температуры.
- "12 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, а 13 числа ночью без осадков, днем небольшой снег", – отметила Наталья Птуха.