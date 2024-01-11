Синоптик Укргидрометцентра рассказала, что новая волна холода накроет Украину уже на этой неделе. В части областей температура снизится до -20 градусов.

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Наталья Птуха отметила, что понижение температуры ожидается уже на 12 – 13 января. И хотя уже не столь интенсивное, как было недавно, впрочем, морозы не отступают.

Так, по ориентировочным прогнозам ночью 12 января 7 – 12 градусов. Далее, 13 января, в восточных и северо-восточных областях уже 14 – 20 градусов мороза. Тем временем на Юге, Юго-Востоке и Закарпатье 3 – 9 ниже нуля.

Видим, что зимняя морозная погода остается до конца недели,

– заметила Птуха.

Эксперт добавила, что в конце рабочей недели могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Синоптик отметила, что в целом морозная погода будет преобладать по всей территории Украины в течение следующих 10 дней. Так что на этой неделе значительного потепления точно ждать не стоит.

Возможно, определенное повышение будет уже с середины следующей недели. Но, опять же, пока плюсовых значений не ожидаем,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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Ориентировочный прогноз погоды на 13 января / Скриншот из Укргидрометцентра

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