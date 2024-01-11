Про це розповів Ігор Кібальчич. Синоптик спрогнозував, коли ж чекати погіршення погоди.

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Обережно, погіршення погоди

Кібальчич зазначив, що вже вночі 12 січня через Україну пройде активний холодний фронт, який спричинить нову хвилю похолодання. Очікується різке зниження до 10 – 15 градусів. На Півдні та на крайньому Заході 3 – 8 морозу.

Синоптик попередив, що похолодання буде супроводжувати поривчастим північним вітром та випаданням невеликого снігу. Подекуди можливі хуртовини, на дорогах ожеледь.



13 січня по всій Україні, за винятком крайнього Заходу та Криму, також очікується холод. Вночі 8 – 13, вдень 3 – 8 морозу. Однак, у північних, східних і подекуди центральних областях температура повітря становитиме 17 – 22 та 7 – 12 відповідно. Тим часом у західній частині пройде сніг, місцями хуртовини.

Втім, уже 14 – 15 січня морози поступово ослабнуть. На зміну прийде циклон. Вночі 7 – 12, вдень 2 – 7 градусів нижче нуля.

15 січня в Україні буде близько 0 градусів, на Півдні до +7. Також очікується сніг, мокрий сніг, місцями хуртовини. До речі, у південних областях мокрий сніг із переходом у дощ. Окрім того, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний або південно-західний, 9 — 14 метрів на секунду.

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Знову зниження температури