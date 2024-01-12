Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Також він розповів, в яких областях буде найбільший холод.
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У січні буде щонайменше дві хвилі похолодання
Синоптик прогнозував, що сьогодні вночі через нашу країну пройде активний холодний фронт. Він спричинить нову хвилю похолодання. Зокрема, до 10 – 15 градусів морозу. Окрім того, буде поривчастий вітер. Також можливе випадіння невеликого снігу, місцями хуртовини, на дорогах ожеледь.
У п'ятницю в Україні, крім крайнього Заходу та Криму, вночі 8 – 13 морозу, вдень 3 – 8 градусів. Однак, у північних, східних та подекуди центральних областях 17 – 22 морозу. Вдень 7 – 12. Також синоптик прогнозував, що в західній частині пройде сніг, місцями хуртовини.
На вихідних морози ослабнуть, на зміну прийде циклон. 15 січня в Україні близько 0, на Півдні до +7 градусів. Однак, очікується сніг, мокрий сніг, подекуди хуртовини. До речі, у південних областях мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями ожеледиця.
Черговий "обвал" холодного арктичного повітря та зниження температури в Україні на 5 – 10 градусів очікується упродовж 16 – 18 січня. Вночі мінімальна температура опускатиметься до 13 – 18 морозу, вдень у межах 5 – 10 градусів.Однак, на Півдні та крайньому Заході вночі 5 – 10 морозу, вдень 0 – 5.
Тож, за прогнозом Кібальчича, найближчі 10 днів в Україні будуть досить-таки холодними з окремими короткими періодами незначного потепління. Кількість опадів очікується у межах норми.
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