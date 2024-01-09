Аналитики отмечают, что Украина развивает свою оборонно-промышленную базу. Вместе с тем они указывают на наступательную оборонную гонку.

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Что говорят в ISW о гонке между Украиной и Россией

Российские и украинские силы сейчас вовлечены в тактическую и технологическую гонку, в которой обе стороны постоянно экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и противовоздушную оборону,

– убеждены аналитики американского Института изучения войны.

По их словам, продолжение и увеличение западных поставок систем противовоздушной обороны и ракет в Украину имеет решающее значение, поскольку российские силы продолжают экспериментировать с новыми способами проникновения в украинскую ПВО.

Ключевое значение для способности Украины защищаться от российских ракет, в частности баллистических, имело включение систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом, в систему ПВО ВСУ.

"Западные системы противовоздушной обороны и обеспечения Украины ракетами противовоздушной обороны в ближайшей и среднесрочной перспективе также имеют важное значение для защиты растущей оборонно-промышленной базы Украины, поскольку российские войска продолжают атаковать украинские промышленные объекты", – убеждены аналитики.

Они вспоминают слова пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера от 4 января 2024 года. Последний назвал предоставление Украине американской помощи "критически важным", ведь Киев еще не может защитить себя своими силами.

В то же время, он добавил, что помощь Украине не нужно будет продолжать на прежнем уровне, когда наше государство "станет на собственные ноги".

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