Аналитики отмечают, что Украина развивает свою оборонно-промышленную базу. Вместе с тем они указывают на наступательную оборонную гонку.
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Что говорят в ISW о гонке между Украиной и Россией
Российские и украинские силы сейчас вовлечены в тактическую и технологическую гонку, в которой обе стороны постоянно экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и противовоздушную оборону,
– убеждены аналитики американского Института изучения войны.
По их словам, продолжение и увеличение западных поставок систем противовоздушной обороны и ракет в Украину имеет решающее значение, поскольку российские силы продолжают экспериментировать с новыми способами проникновения в украинскую ПВО.
Ключевое значение для способности Украины защищаться от российских ракет, в частности баллистических, имело включение систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом, в систему ПВО ВСУ.
"Западные системы противовоздушной обороны и обеспечения Украины ракетами противовоздушной обороны в ближайшей и среднесрочной перспективе также имеют важное значение для защиты растущей оборонно-промышленной базы Украины, поскольку российские войска продолжают атаковать украинские промышленные объекты", – убеждены аналитики.
Они вспоминают слова пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера от 4 января 2024 года. Последний назвал предоставление Украине американской помощи "критически важным", ведь Киев еще не может защитить себя своими силами.
В то же время, он добавил, что помощь Украине не нужно будет продолжать на прежнем уровне, когда наше государство "станет на собственные ноги".
Белый дом решает, как предоставить ключевые технологии для ВСУ
- В конце 2023 года Валерий Залужный в колонке The Economist объяснял, что украинскому войску нужен технологический прогресс. Теперь Белый дом думает о том, чтобы предоставить то, о чем просил Главнокомандующий ВСУ.
- В частности, иностранные журналисты написали, что 8 января представители Белого дома встретились с десятками лидеров венчурных фирм, технологических и оборонных компаний. Встреча была проведена для того, чтобы усилить доступ Украины к современному оборудованию США. Это дало бы возможность Вооруженным Силам Украины "преодолеть технологические вызовы".
- Журналисты, ссылаясь на слова одного из чиновников, написали, что говорилось о беспилотниках и противодействии дронам врага. Подробнее о деталях разговора – читайте по ссылке.