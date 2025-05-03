Президент Украины рассказал, чем соглашение о недрах полезно для США и Украины во время общения с журналистами 3 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что заявил глава государства о возможности получить ПВО от США

В среду, 30 апреля, Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления нашей страны и привлечения глобальных инвестиций в украинскую экономику.

Владимир Зеленский считает, что соглашение о недрах дает Украине возможность защищать будущие инвестиции США и верит, что страны построят правильные экономические инвестиции. В частности он упомянул о возможных взносах в фонд восстановления в виде систем ПВО.

Мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (Трампу – 24 Канал) сказал о том количестве – он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия,

– заявил Зеленский.

По мнению президента Украины, соглашение о недрах важное для обеих сторон. По его словам, историчность заключения соглашения в том, что "американцы могут впервые прийти на украинский рынок".