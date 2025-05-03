Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, почему в оккупированном Крыму атакуются прежде всего аэродромы. Также в ночь на 3 мая в районе Феодосии и Керчи прозвучало от 4 до 8 взрывов, а Крымский мост был закрыт на въезд.

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Это был комплексный подход

Свитан отметил, что последние атаки – это подготовка к ударам по российским военным объектам в оккупированном Крыму, где их расположено более 150 – в частности, по Крымскому мосту.



Украинские силы могут достать до них, но сначала нужно ликвидировать или хотя бы повредить ПВО противника,

– объяснил он.

Удар по аэродрому "Кача" был связан с тем, что на аэродромном поле, по словам военного эксперта, расположены или зенитно-ракетные комплексы, или локаторы системы радиотехнических войск врага. Поэтому удары по аэродромам в приоритете во время подготовки к основному удару по военным объектам.



В "Каче" "поймали" не просто зенитно-ракетный комплекс. Аэродромное поле там россияне использовали, как и все аэродромы, – как транзитные склады, где они перегружают боеприпасы, технику,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Там, по его словам, украинская разведка или партизаны из "Атеш", которые сканируют весь Крым, и определили их местонахождение. В "Каче" долго продолжается детонация российских складов, по которым отработали беспилотники.

Обратите внимание! ГУР, СБУ и Силы обороны Украины провели 3 мая уникальную операцию, уничтожив вражеский самолет Су-30 в Новороссийске с украинского водного дрона Magura. Это первая в мире подобная акция.

Также был удар, как заметил полковник запаса ВСУ, по Новофедоровке рядом с городом Саки, и неподалеку от Симферополя, по Джанкою, где также расположены системы ЗРК и так называемый аэродром подскока. А еще – по мысу Фиолент, где стоят основные локаторы противника и пусковые установки баллистических ракет.

Кроме того, был атакован комплекс "Звезда" – это локатор дальнего космического контроля. Этот комплекс "видит" восходящие траектории баллистических ракет.

Если украинские специалисты повредили или полностью его уничтожили, то в ближайшее время может быть нанесен удар еще и украинскими баллистическими ракетами,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому, по его мнению, в ближайшую неделю будет понимало, что это мог быть комплексным подход по заданию серьезных ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, в частности по Крымскому мосту с возможным использованием украинских баллистических ракет "Гром".

Напомним, что ночью 2 мая Крым атаковали несколько десятков дронов. Взрывы прогремели в Севастополе, Симферополе, Саках, Бельбеке, Евпатории, Феодосии. Россияне сообщили, что якобы над Крымом сбили 89 дронов, а 23 беспилотника ликвидировали над акваторией Черного моря. Оккупанты признали, что "такого налета уже давно не было".