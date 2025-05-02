В сети публикуют кадры мощного возгорания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Ночной "хлопок" в Крыму

В Каче, что вблизи Севастополя, расположен военный аэродром. Им активно пользуются российские войска.

Местный житель прокомментировал атаку словами "Ох****, доброе утро в Каче".

Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Качу: смотрите видео

Однако, не только этим прошла ночь в Крыму. Местные говорят, что под налетом "добрых" БпЛА были аэродромы и воинские части также в Севастополе, Гвардейском и Новофедоровке.

Утверждается, что есть попадания.

Что касается поселка Угловое, то пожар там усиливается с каждой минутой. Согласно спутниковым снимкам, количество очагов и площадь возгорания за 2 часа выросла в несколько раз.

Пожар в Угловом увеличивается / Карты "Крымского ветра"

У ""Крымский ветер" говорят, это успешно отработала российская "певео".

Российская "певео" пытается сбить БпЛА: смотрите видео

Сейчас оккупанты молчат о ситуации в этом населенном пункте.