У мережі публікують кадри потужного загоряння. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Нічна "бавовна" у Криму

У Качі, що поблизу Севастополя, розташований військовий аеродром. Ним активно користуються російські війська.

Місцевий мешканець прокоментував атаку словами "Ох****, доброє утро в Каче!".

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Однак, не лише цим минулася ніч у Криму. Місцеві кажуть, що під нальотом "добрих" БпЛА були аеродроми та військові частини також у Севастополі, Гвардійському та Новофедорівці.

Стверджується, що є влучання.

Що ж до селища Углове, то пожежа там посилюється з кожною хвилиною. Згідно із супутниковими знімками, кількість вогнищ та площа загоряння за 2 години зросла у кілька разів.

Пожежа в Угловому збільшується / Карти "Кримського вітру"

У "Кримському вітрі" кажуть, це успішно відпрацювала російська "певео".

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Наразі окупанти мовчать про ситуацію у цьому населеному пункті.