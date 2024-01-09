Аналітики також зазначають, що Україна розвиває свою оборонно-промислову базу. Разом з тим вони вказують на наступально-оборонну гонку.

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Що кажуть в ISW про гонку між Україною та Росією

Російські та українські сили зараз залучені в тактичну та технологічну наступально-оборонну гонку, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та протиповітряну оборону,

– переконані аналітики американського Інституту вивчення війни.

За їхніми словами, продовження та збільшення західного постачання систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО.

Ключове значення для здатності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних, мало саме включення систем протиповітряної оборони, наданих Заходом, до системи ППО ЗСУ.

"Західні системи протиповітряної оборони та забезпечення України ракетами протиповітряної оборони в найближчій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючої оборонно-промислової бази України, оскільки російські війська продовжують атакувати українські промислові об'єкти", – переконані аналітики.

Вони пригадують слова речника Державного департаменту США Метью Міллера від 4 січня 2024 року. Останній назвав надання Україні американської допомоги "критично важливим", адже Київ ще не може захистити себе самотужки.

Водночас він додав, що допомогу Україні не потрібно буде продовжувати на попередньому рівні, коли наша держава "стане на власні ноги".

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