Представители Белого дома 8 января встретились с десятком лидеров венчурных фирм, технологических, а также оборонных компаний. Цель их встречи заключалась в усилении доступа нашего государства к современному оборудованию США. Это бы дало возможность Украине "преодолеть технологические вызовы".

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Размышляют над технологиями для Украины

В Reuters отмечают, ссылаясь на одного из должностных лиц, разговор посвятили целому ряду систем. В частности говорилось о беспилотных летательных аппаратах и противодействии беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, обсуждали решение проблемы разминирования. По словам чиновника, сама встреча длилась пять часов.

Созвал ее глава Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан. Во время нее он настоял на "усилении внимания к помощи Украине в преодолении этих ключевых технологических вызовов, которые они определили как тормозящие их прогресс и динамику на поле боя". Об этом рассказал другой представитель администрации президента США.

Данные Reuters свидетельствуют о том, что ключевые члены Совета национальной безопасности встретились с руководителями:

промышленности с Fortem Aerospace,

компаний, занимающихся оборонными технологиями, в частности, Palantir Technologies Inc и Anduril Industries Inc,

производителем БпЛА Skydio и других компаний, приглашенных в Белый дом 8 января.

Обратим внимание, что в своей колонке, которая появилась на свет в ноябре, Валерий Залужный делал несколько важных акцентов. В частности, он отмечал, что Вооруженным Силам Украины необходимые ключевые военные возможности и технологии. Это позволило бы выйти из "позиционной" войны.

Он также очертил пять приоритетных задач. С четырьмя из них Украине справиться могут помочь наши международные партнеры. И речь идет о контроле над небом, средствах радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы, а также технологиях для минирования и разминирования территорий.