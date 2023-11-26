Бойові дії можуть вийти за межі Півдня і Сходу: Наєв розповів, як Росія використовує "вісь зла"

Окупанти продовжують збільшувати виробництво зброї, зокрема, завдяки технологіям, які їм постачають так звані "країни зла". Нарощування ВПК держави-агресорки загрожує тим, що лінія фронту може зміститися зі Сходу на Захід, із Півдня на Північ.

Наразі триває війна за ресурси, і у цьому протистоянні для України дуже важливо й надалі отримувати військову підтримку від західних партнерів. Очільник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв пояснив, у чому полягає небезпека.

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Ситуація на фронті змінилася

Наразі бойові дії відбуваються у східному та південному регіонах України. У перші місяці війни ЗСУ вдалося суттєво обмежити масштаб російської окупації, вигнавши ворога спочатку з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, вистоявши битву за Харків та повернувши Херсон. Втім, після низки успіхів української армії у 2022 році, контрнаступ влітку 2023 року, який триває вже понад 5 місяців, засвідчив, що ситуація на полі бою змінилася. Контрнаступальні дії виявилися не такими ефективними, як від них очікували.

Поки Росія використовує "вісь зла", Україна потребує підтримки Заходу

Тим часом росіяни не сидять на місці. Вони вдосконалюють свою тактику та модифікують зброю, покладаючись на свою перевагу у повітрі. Щоб зміцнити свій військовий потенціал, Москва покладається не лише на власні сили. Вона звертається по технології та зброю до неоголошених союзників – Північної Кореї та Ірану. Так, Росія накопичила близько 870 крилатих і балістичних ракет для масованих атак по Україні, а за останні два місяці вже випустила по нашій державі понад 800 безпілотників. Ворожим атакам Україна протистоїть завдяки засобам ППО, які передають західні партнери.

Треба розуміти, що скорочення допомоги сильно вдарить по нашій обороноздатності,

– пояснює генерал.

За словами Наєва, великій кількості озброєння ворога та його союзників Україна може протиставити західні технології.

Техніка критична. Ціль, на яку за старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів – за західними технологіями потрібно значно менше, і вимірюється вона цифрами до десяти. Тому технології завжди переважають. І я ще раз підкреслю, що ця допомога для нас дуже-дуже важлива,

– наголосив офіцер.

Наєв вважає, що коли Росія й надалі нарощуватиме зброю і отримуватиме допомогу від інших країн-диктатур, то існує велика загроза того, що війна знову вийде за межі Півдня і Сходу.

Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, мінуємо та тренуємо наші сили,

– підкреслив генерал.