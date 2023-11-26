Боевые действия могут выйти за пределы Юга и Востока: Наев рассказал, как Россия использует "ось зла"

Оккупанты продолжают увеличивать производство оружия, в частности, благодаря технологиям, которыми их снабжают так называемые "страны зла". Наращивание ВПК государства-агрессора чревато тем, что линия фронта может сместиться с Востока на Запад, с Юга на Север.

В настоящее время идет война за ресурсы, и в этом противостоянии для Украины очень важно и дальше получать военную поддержку от западных партнеров. Глава Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев объяснил, в чем опасность.

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Ситуация на фронте изменилась

Боевые действия происходят в восточном и южном регионах Украины. В первые месяцы войны ВСУ удалось существенно ограничить масштаб российской оккупации, изгнав врага сначала из Киевщины, Черниговщины и Сумщины, выстояв битву за Харьков и вернув Херсон. Впрочем, после ряда успехов украинской армии в 2022 году, контрнаступление летом 2023 года, которое длится уже более 5 месяцев, показало, что ситуация на поле боя изменилась. Контрнаступательные действия оказались не столь эффективными, как от них ожидали.

Пока Россия использует "ось зла", Украина нуждается в поддержке Запада

Тем временем россияне не сидят на месте. Они улучшают свою тактику и модифицируют оружие, полагаясь на свое преимущество в воздухе. Чтобы укрепить свой военный потенциал, Москва полагается не только на свои силы. Она обращается за технологиями и оружием к необъявленным союзникам – Северной Корее и Ирану.

Так, Россия накопила около 870 крылатых и баллистических ракет для массированных атак по Украине, а за последние два месяца уже выпустила по нашему государству более 800 беспилотников. Вражеским атакам Украина противостоит благодаря средствам ПВО, передаваемым западными партнерами.

Надо понимать, что сокращение помощи сильно ударит по нашей обороноспособности,

– объясняет генерал.

По словам Наева, большому числу вооружений врага и его союзников Украина может противопоставить западные технологии.

Техника критическая. Цель, на которую по старым советским технологиям нужно было потратить 100 снарядов – с западными технологиями нужно значительно меньше, и измеряется она цифрами до десяти. Поэтому технологии всегда преобладают. И я еще раз подчеркну, что эта помощь для нас очень-очень важна,

– подчеркнул офицер.

Наев считает, что если Россия будет и дальше наращивать оружие и получать помощь от других стран-диктатур, то существует большая угроза того, что война снова выйдет за пределы Юга и Востока.

Мы готовимся к этому. Мы строим оборону, минируем и тренируем наши силы,

– подчеркнул генерал.