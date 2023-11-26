Утім, бійці ЗСУ завдають потужних ударів і знищують живу та технічну сили росіян. Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж.

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Позиції на Сході

Перед російським диктатором Владіміром Путіним стоять 3 завдання: захопити Авдіївку, Куп'янськ і далі рухатися Харківською областю, а також відкинути українські війська біля Бахмута. Для цього він кидає усі можливі ресурси: збирає сили в російських регіонах, добирає нових ув'язнених і формує нові загони "Шторм Z". Підкріплює усе це вогневими засобами ураження та боєприпасами, які окупанти не економлять. Тому українським захисникам так складно.

Але ми знищуємо величезні резерви і сили ворога. Тут йде протистояння: хто втримає позицію, хто створить передумови, щоб знищити ворога і той, відповідно, відступатиме. Ми маємо усі передумови для цього. Ми бачимо стратегію ворога, знаємо його кроки – це важливий чинник, щоб зробити неочікувані операції. Можна подумати над асиметричними діями, які можуть ефективно спрацювати на окремих ділянках фронту,

– зазначив Микола Маломуж.

Втрата Бахмута потужно б'є по престижу Путіна і його легендах у теоріях про успіх у наступальних операціях. Наразі Авдіївка та Бахмут в полі зору усього світу. Зокрема, потужна оборона українських захисників, а тепер не менш потужне звільнення.

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Ситуація на Півдні

За словами генерала, Південь – окрема тема, яка продовжуватиметься надалі. Окупантам треба великий ресурс, аби утримувати декілька фронтів. Зокрема, мільйон підготовлених бійців, яких вони не зможуть накопичити, та велика кількість техніки. Ворог має ресурс, але він у ньому обмежений.

"Ми маємо вести не лише оборонні та наступальні дії, а нестандартні операції за стратегічними та відволікаючими напрямками. Але для цього треба отримати далекобійні ракети, до мільйона боєприпасів різних типів, системи РЕБ, розмінування і додаткову бронетехніку. Цей набір необхідний на наступні декілька місяців, щоб у зимово-весняний період ми могли розпочати стратегічні операції. Тоді в Путіна буде провал на виборах – він програє політично і на фронті", – пояснив Маломуж.

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