Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, а також здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також Понад тисяча окупантів за добу та бронетехніка: втрати ворога на 26 листопада

Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили 4 атаки.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку окупанти наступальних чи штурмових дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони тримають позиції під Кліщіївкою: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку противник вів штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили 9 атак.

Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

Росія атакувала позиції біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

ЗСУ відбили атаку російської армії біля Роботиного: дивіться на карті

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Які втрати у техніці росіянам завдали Сили оборони

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.