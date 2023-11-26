Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, а також здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Півдні

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Які втрати у техніці росіянам завдали Сили оборони

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.