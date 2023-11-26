З 24 лютого 2022 року втрати вже сягають 324 830 одиниць особового складу. До речі, окупанти могли втратити більше своїх, адже порахувати втрати в умовах інтенсивних боїв важко.

Дивіться також У ЗСУ показали ліквідованого начальника зв'язку армії Росії

Які втрати ворога на фронті

  • особового складу – близько 324830 (+1070) осіб
  • танків – 5513 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 10279 (+16) од,
  • артилерійських систем – 7874 (+23) од,
  • РСЗВ – 907 (+2) од,
  • засоби ППО – 597 (+1) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),
  • крилаті ракети – 1565 (+0),
  • кораблі /катери – 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,
  • спеціальна техніка – 1113 (+1)

Втрати ворога
Втрати ворога 26 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу

В Росії показали величезне кладовище десантників

  • У мережі поширюють відео з могилами російських десантників, які в березні 2022 року намагалися окупувати частину Київської області. Окупанти бідкаються на величезну кількість загиблих росіян, похованих на кладовищі.
  • Демонструючи сотні могил на Костромському кладовищі, автор ролику скаржиться на численні втрати росіян та закликає заради загиблих загарбників "жити та робити все, щоб їхня смерть не виявилася марною".
  • Голос за кадром постійно повторює типові тези російської пропаганди про "боротьбу зі злом", яку веде Росія та необхідності її продовження.