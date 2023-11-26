З 24 лютого 2022 року втрати вже сягають 324 830 одиниць особового складу. До речі, окупанти могли втратити більше своїх, адже порахувати втрати в умовах інтенсивних боїв важко.

Дивіться також У ЗСУ показали ліквідованого начальника зв'язку армії Росії

Які втрати ворога на фронті

особового складу – близько 324830 (+1070) осіб

танків – 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин – 10279 (+16) од,

артилерійських систем – 7874 (+23) од,

РСЗВ – 907 (+2) од,

засоби ППО – 597 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),

крилаті ракети – 1565 (+0),

кораблі /катери – 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,

спеціальна техніка – 1113 (+1)



Втрати ворога 26 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу

В Росії показали величезне кладовище десантників