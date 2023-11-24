Український журналіст Денис Казанський поширив у мережі відео, опубліковане росіянином, на якому той демонструє кладовище в Костромській області. Саме там, за його словами, є сотні могил російських десантників, які весною 2022-го року брали участь у захопленні Гостомеля та Мощуна Київської області.
Читайте також Усе частіше гинуть від friendly fire: шалені втрати росіян посилюють паніку ворога
Масові поховання в Костромі
Неймовірні втрати! Це лише одна Кострома! Тільки один полк,
– бідкається голос за кадром.
Демонструючи сотні могил на Костромському кладовищі, автор скаржиться на численні втрати росіян та цинічно закликає заради загиблих загарбників "жити та робити все, щоб їхня смерть не виявилася марною".
Постійно повторюючи типові пропагандистські наративи, він наголошує на потребі якнайшвидшого закінчення "війни зі злом, війни з фашизмом", яку, на його дуску, було розв'язано проти Росії та російських громадян. Росіянин також хвалиться, що "хлопці загинули не даремно".
Проте, захоплені ними населені пункти в Бучанському районі були звільнені ще минулого року, а росіяни здійснили "жест доброї волі".
Втрати росіян дедалі збільшуються
- За підрахунками західних експертів, втрати ворога у російсько-українській війні становлять приблизно від 300 до 400 тисяч загиблих та поранених. Повідомляють також, що у найзапекліших боях під Авдіївкою росіяни втрачають орієнтовно від 500 до 1 000 своїх бійців щодня.
- Наразі українські військові знищили 5 496 танків, 10 256 броньованих машин, 7 833 артилерійських систем, 904 РСЗВ та 595 засобів ППО.
- Водночас у Генштабі ЗСУ зазначають, що протягом минулої доби Сили оборони завдали ворогу 11 ударів по місцях їхнього скупчення та розташування військової техніки.