С 24 февраля 2022 года потери уже составляют 324 830 единиц личного состава. Кстати, оккупанты могли потерять больше своих, ведь посчитать потери в условиях интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага на фронте

  • личного состава – около 324830 (+1070) человек
  • танков – 5513 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 10279 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 7874 (+23) ед,
  • РСЗО – 907 (+2) ед,
  • средства ПВО – 597 (+1) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),
  • крылатые ракеты – 1565 (+0),
  • корабли /катера – 22 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10288 (+29) ед,
  • специальная техника – 1113 (+1)

Потери врага
Потери врага 26 ноября 2023 / Инфографика Генштаба

В России показали огромное кладбище десантников

  • В сети распространяют видео с могилами российских десантников, которые в марте 2022 пытались оккупировать часть Киевской области. оккупанты жалуются на огромное количество погибших россиян, похороненных на кладбище.
  • Демонстрируя сотни могил на Костромском кладбище , автор ролика жалуется на многочисленные потери россиян и призывает ради погибших захватчиков "жить и делать все, чтобы их смерть не оказалась тщетной".
  • Голос за кадром постоянно повторяет типичные тезисы российской пропаганды о "борьбе со злом", которую ведет Россия и необходимости ее продолжения.