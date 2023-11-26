За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, а также совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

ВСУ отразили атаки врага возле Синьковки: смотрите на карте

Силы обороны держат позиции под Клещиевкой: смотрите на карте

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

Враг штурмовал позиции ВСУ возле Марьинки: смотрите на карте

Россия атаковала позиции у Золотой Нивы: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

ВСУ отразили атаку российской армии возле Работиного: смотрите на карте

Какие потери в технике россиянам нанесли Силы обороны

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника.