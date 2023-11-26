За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, а также совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отразили 4 атаки.

ВСУ отразили атаки врага возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны держат позиции под Клещиевкой: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 23 атаки.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отразили 9 атак.

Враг штурмовал позиции ВСУ возле Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Россия атаковала позиции у Золотой Нивы: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного Запорожской области.

ВСУ отразили атаку российской армии возле Работиного: смотрите на карте

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Какие потери в технике россиянам нанесли Силы обороны

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника.