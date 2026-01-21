Росія планує просуватися далі в Харківській області, – аналітик Bild

У Куп'янську українські війська продовжують зачистку територій від російських солдатів, які намагалися проникнути на оборонні позиції, маскуючись під цивільних. За оцінками військових, операція триватиме ще близько місяця.

Журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке пояснив 24 Каналу, що зупинити росіян у Куп'янську і не дати їм переправитися через Оскіл критично важливо для оборони Харківської області.

Як вдасться Україні зупинити росіян у Куп’янську?

У Куп'янську залишилося менш як 100 окупантів. Росіяни здійснили сміливий маневр, намагаючись обійти Куп'янськ з західного боку з обмеженими ресурсами, але їм це не вдалося.

"На жаль, в останні дні ми бачили нові відео з підняттям російського прапора на східному боці Осколу, також у Харківській області фіксуються нові російські просування. Це лише питання часу, коли буде втрачено цю маленьку кишеню на східному боці. Якщо це станеться, потрібно контролювати все на захід від річки Оскіл, оскільки вона може стати кордоном", – сказав Рьопке.

Якщо ефективно використовувати малі човни та зупинити будівництво російських мостів, річку Оскіл можна перетворити на лінію фронту, що вкрай важливо для безпеки Харкова.

Видно, що росіяни намагаються просунутися глибше в Харківську область, зокрема від Вовчанська. Україні не можна опинитися між двома фронтами з боку Вовчанська та Куп'янська. Зупинити росіян у Куп'янську та не дати їм переправитися через Оскіл критично важливо,

– пояснив Рьопке.

Що ще відомо про ситуацію біля Куп'янська?