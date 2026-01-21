Россия планирует продвигаться дальше в Харьковской области, – аналитик Bild

В Купянске украинские войска продолжают зачистку территорий от российских солдат, которые пытались проникнуть на оборонительные позиции, маскируясь под гражданских. По оценкам военных, операция продлится еще около месяца.

Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке объяснил 24 Каналу, что остановить россиян в Купянске и не дать им переправиться через Оскол критически важно для обороны Харьковской области.

Как удастся Украине остановить россиян в Купянске?

В Купянске осталось менее 100 оккупантов. Россияне совершили смелый маневр, пытаясь обойти Купянск с западной стороны с ограниченными ресурсами, но им это не удалось.

"К сожалению, в последние дни мы видели новые видео с поднятием российского флага на восточной стороне Оскола, также в Харьковской области фиксируются новые российские продвижения. Это лишь вопрос времени, когда будет потерян этот маленький карман на восточной стороне. Если это произойдет, нужно контролировать все к западу от реки Оскол, поскольку она может стать границей", – сказал Рьопке.

Если эффективно использовать малые лодки и остановить строительство российских мостов, реку Оскол можно превратить в линию фронта, что крайне важно для безопасности Харькова.

Видно, что россияне пытаются продвинуться глубже в Харьковскую область, в частности от Волчанска. Украине нельзя оказаться между двумя фронтами со стороны Волчанска и Купянска. Остановить россиян в Купянске и не дать им переправиться через Оскол критически важно,

– объяснил Репке.

Что еще известно о ситуации возле Купянска?