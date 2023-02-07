Росіяни нарощують зусилля й постійно здійснюють атаки: які основні завдання ЗСУ

Уже багато місяців поспіль росіяни постійно проводять атаки на східному напрямку, супроводжуючи їх інформаційними операціями. Стверджують, що вони суттєво посилилися, а також нібито є певні дати, до яких вони обовʼязково вийдуть на конкретні рубежі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він акцентував, що всю інформацію потрібно сприймати критично, аналізуючи динаміку подій.

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Речник зазначив, що росіяни оголошували вже багато дат, проте поки глобально жодної не досягли. З середини літа найсерйознішим їх здобутком було взяття Соледару при цьому неймовірними зусиллями.

Динаміка втрат, яка сьогодні (7 лютого – 24 канал) – 1030 осіб за добу, взагалі неспівмірна з ніякою тактикою чи логікою дій будь-якої сучасної армії світу. Навіть якоюсь більш-менш професійною. Вона показує, що з досягненнями поставленими ними ж задач їм буде важкувато,

– пояснив Сергій Череватий.

При цьому він підтвердив, що ворог нарощує зусилля. На тому ж Бахмутському напрямку, крім "вагнерівців", є мотострілецькі підрозділи регулярних збройних сил. На Лиманському напрямку – так званий другий корпус народної міліції "ЛНР", а також мотострілецький підрозділ російської армії та десантники.

Сергій Череватий зазначив, що ситуація важка, але контрольована. Є розуміння ситуації, отже немає якогось ефекту несподіванки від росіян.

"Тут, напевно, навіть порушена якась логіка. Адже, якщо ворог хоче якогось стрімкого удару, він, напевно, багато чого тримав би в таємниці. А тут так анонсується цей наступ. Ми спостерігаємо за цим, готуємося. Ми налаштовані й динаміка втрат ворога це чітко показує. Будемо надалі давати ворогу рішучу відсіч й не дозволимо спокійно просуватися по нашій землі", – наголосив речник.

За його словами, звичайно, це війна з потужним ворогом, який великим за об'ємом. Саме тому можливі якісь тактичні пересування на лінії фронту. Проте всі вони направлені тільки на те, щоб досягнути 2 глобальних речей: завдати максимальних втрат ворогу й не дати йому системно прорвати нашу лінію оборони, щоб стрімко вийти на захоплення якихось українських територій.

Яка ситуація на фронті