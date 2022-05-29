Росіяни не припиняють наступ на Сході: ситуація на основних напрямках

Ситуація на фронті, зокрема на Сході України, залишаться напруженою. Окупанти продовжують вести наступальні дії та хочуть встановити повний контроль на територіях Луганської та Донецької областей.

Також метою ворога залишається блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 29 травня.

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Ситуація на основних напрямках фронту

Сіверський напрямок

Росіяни й досі утримують біля кордону у Брянській та Курській областях підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ. Так вони намагаються не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Окупанти не припиняють обстрілювати прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема під атаку потрапили Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.

Слобожанський напрямок

Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій. В напрямку Харкова вони залучили для обстрілів ствольну та реактивну артилерію, а також завдали авіаудару по Прудянці.

Слов'янський напрямок

На Слов’янському напрямку росіяни здійснили безуспішну спробу штурму у напрямку Пасіка – Богородичне та відійшли на попередньо зайняті позиції. Крім того, декілька разів відбувалися артилерійські та мінометні обстріли районів Великої Комишувахи, Довгенького та Вірнопілля.

Курахівський напрямок

Активні бойові дії ворог вів на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Головна його мета залишається незмінною – оточити українські війська у районах Лисичанська та Сєвєродонецька, а також заблокувати основні логістичні шляхи.

Зокрема, на Курахівському напрямку окупанти здійснюють вогневе ураження вздовж лінії зіткнення. Для цього використовують міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, армійську та оперативно-тактичну авіації. Такими діями вони хочуть виснажити наш особовий склад, а також зруйнувати фортифікаційні споруди.

Сєвєродонецький напрямок

Також вогневий вплив на українські війська продовжують і на Сєвєродонецькому напрямку. В хід йде ствольна та реактивна артилерія, а крім того, літаки оперативно-тактичної авіації завдали авіаудару біля Устинівки. Росіяни намагаються закріпитися на північно-східних околицях Сєвєродонецька та вели штурмові дії у напрямку центру міста.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку ворог провів підготовку до штурмових дій та здійснив обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах Комишувахи, Доломітного та Нью-Йорка. Берестове та Покровське потерпали від авіаудару, а по Верхнєкам’янському, Врубівці та Соледарі били ракетами.

Також загарбники намагаються поповнити запаси боєприпасів, палива та мастила, аби вкотре спробувати форсувати Сіверський Донець.