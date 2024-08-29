Що дуже заважає окупантам на шляху до Покровська

Командування угрупування військ противника "Центр" протягом останніх днів змістило зусилля з основної дирекції свого наступу безпосередньо на Покровськ трохи на південь – у бік Селидового та Карлівки. Очевидно, росіяни таки зрозуміли всі перспективи, які перед ним відкриваються у разі розвитку наступу не стільки строго на захід, скільки на південь та південний захід.

Росіяни продовжують активні бойові дії

Передові підрозділи 90-ї танкової дивізії при підтримці лівофлангових підрозділів 27-ї мотострілецької дивізії 2-ї загальновійськової армії таки прорвалися до дороги Селидове – Карлівка з півночі. При цьому, вони зуміли зав'язати бої за село Михайлівка та взяти під свій контроль Мемрик.

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Противник головними силами 27-ї МСД та за підтримки 114-ї ОМСБр продовжив активні наступальні дії вздовж залізниці, тобто в районі Новогродівки (у напрямку на Сухий Яр), а також в районі Маринівки. Росіяни мали просування у північно-західній частині села.

Це дуже і дуже погано.

Відтепер успішна до цього моменту оборона ЗСУ в районі Карлівки та Галицинівки, яка стримувала противника не тільки у глибшому просуванні у бік Покровська, а й у сенсі розширення на південь смуги його наступу, стає дуже проблематичною.

І хоча це повністю не усуває для противника флангову проблему щодо організації та початку битви за Покровськ (адже місто Селидове продовжують контролювати ЗСУ), однак суттєво ускладнює для ЗСУ стан справ в районі Новогродівки та "Ярів" (це район Крутого та Сухого Ярів).

Це очевидні речі, які більш-менш грамотний оператор не може не бачити. Наші підрозділи, які обороняються в районах Невельського, Карлівки, на північ від Красногорівки, відтепер перебувають у досить незручному становищі. По суті, вони "вагітні" на охоплення та оточення на суміжних флангах двох російських УВ – "Центр" та "Південь".

Кілька висновків про дії ворога на Покровському напрямку

Очевидний наступний хід противника – прорив по дирекції Мемрик – Гірник (вихід на рубіж Українськ – Гірник) з одночасним просуванням у напрямку Красногорівка – Гірник й виходом на рубіж Курахівка – Гірник реалізує цю "вагітність" дуже неприємними для нас пологами.

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Щодо загальних темпів просування противника безпосередньо на Покровському напрямку, то вони протягом останніх 3 – 4-х днів трохи пригальмували. Однак у загальному сенсі це ще нічого не означає.

Ймовірно, це пов'язано із тим, що передові підрозділи 27-ї МСД противника та його 15-ї, 30-ї та 114-ї окремих мотострілецьких бригад вимушено втягнулися у жорсткі бої за Новогродівку та на природньому бар'єрному рубежу по річках Журавка та Казенний Торець. Наразі – не досить вдало для себе.

На що звертає увагу людина, яка має можливість отримувати інформацію лише з відкритих джерел? Зразу декілька особливостей дій російських військ на Покровському напрямку.

Очевидне пригальмовування окупантів на відтинку між Красним Яром та Воздвиженкою . На цьому напрямку противник мав суттєве просування протягом останніх 4 – 5 діб виключно у районі Новогродівки та на південь від Красного Яру. Ну, як суттєве – в одному випадку просування було на 250 метрів, в іншому – на 1,6 кілометра.

. На цьому напрямку противник мав суттєве просування протягом останніх 4 – 5 діб виключно у районі Новогродівки та на південь від Красного Яру. Ну, як суттєве – в одному випадку просування було на 250 метрів, в іншому – на 1,6 кілометра. Перенесення головних зусиль противника у південну частину смуги наступу УВ "Центр". В епіцентрі протягом найближчого часу опиняться Селидове, Українськ, Галицинівка, Курахівка та Гірник.

УВ "Центр". В епіцентрі протягом найближчого часу опиняться Селидове, Українськ, Галицинівка, Курахівка та Гірник. Якщо окупантам вдасться задумане, то, скоріш за все, з Карлівки та району на північ від Красногорівки та з під Невельского ЗСУ доведеться відступити.

Стає все більш очевидним той факт, що без вирішення проблеми Селидового противник навряд чи приступить до якихось більш-менш масштабних результативних наступальних дій безпосередньо у бік Покровська.

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Звісно, атакувати та штурмувати на цьому напрямку росіяни не перестануть, намагаючись прорватися за позицію по річках Журавка та Казенний Торець. Однак, якщо район Селидового залишиться під контролем ЗСУ, то тоді – над будь-якими силами та засобами противника, які намагатимуться прорватися у бік Покровська, буде нависати можливість контратакувальних дій ЗСУ їм у фланг. Причому, у достатньо значимому тактичному масштабі.

Ну і головне. Очевидно, з нещодавніх пір командуванню всього УВ "Центр" і його 2-й ЗВА стало "чомусь" не вистачати боєздатних сил й засобів, щоб інтенсивно атакувати скрізь і зразу по всій смузі свого наступу.

Доводиться інтенсивно чергувати ділянки та напрямки докладання своїх основних зусиль, активно перегруповувати сили та засоби, та й загальні темпи трохи впали.