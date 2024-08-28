За останній рік разом із МОН нам вдалося зробити багато змін у системі освіти – від нового предмета Захист України та реформи профтехів до модернізації ЗВО й розробки Мрії. В умовах тотальної цифровізації і розвитку технологій ми не можемо не трансформувати освіту. Упевнений, ефективні управлінські рішення можна ухвалювати лише на основі якісних даних. Цей підхід ми використовуємо в Мінцифри й масштабуємо на сферу освіти.

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Технології Palantir в освіті

Palantir – одна з найпопулярніших технологій для ухвалення рішень, яку використовують уряди Великої Британії та США. І ми вже впроваджуємо її в систему освіти.

Перший кейс – Школа офлайн. Ми внесли в систему велику базу даних – інфраструктуру, всі обстріли, проаналізували ризики, де потенційно можуть бути обстріли, скільки дітей там проживає, скільки є девайсів, як багато потрібно ще тощо. На основі цих та інших критеріїв система змоделювала, де потрібно будувати укриття, щоб вивести максимальну кількість дітей офлайн.

Можливості використання Palantir дуже широкі. Пріоритет на 2024 рік – безпекові політики, очне навчання, моніторинг якості розподілу бюджетних грошей за субвенціями. Ми проаналізували проблеми й потреби шкіл і тепер масштабуємо цей досвід на дошкілля. Це про сталість дій – ми не тільки розвиваємо школи, а й створюємо умови для дошкільнят, бо вони через декілька років мають прийти до шкіл.

Ще один кейс — оцінка потреб у девайсах. Уже зараз ми використовуємо дашборд, де в режимі реального часу можна побачити, скільки гаджетів отримали вчителі та учні, яка потреба залишається. Завдяки технологіям ми зможемо показати прозорість й ефективність розподілу допомоги партнерів з розвитку та закриття потреб конкретних закладів освіти й громад.

Також створюємо набір даних кабінетів НУШ. Як міністр цифрової трансформації, я звик ухвалювати рішення на основі якісних даних. Зараз ми робитимемо комплексний збір даних по всіх школах: що вони мають з того, що передбачає НУШ. Це дасть нам розуміння статусу по школах на зараз – не в ілюзіях, а в реальному оснащенні. Завдяки технологіям ми зможемо визначити стан та оснащення шкіл. Цього не існувало раніше, а без цих даних неможливо якісно технологічно впроваджувати НУШ.

Цифровізація освіти в Дії

Окрім інших технологій, ми інтегруємо сферу освіти в Дію. У застосунку вже давно доступні студентські квитки. Це були одні з перших документів, які ми додали в Дію. А цього року стали доступні й інші освітні документи. Українці вже згенерували понад 23,9 мільйона дипломів та свідоцтв про освіту.

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Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію, щоб абітурієнти могли зареєструватися на Національний мультипредметний тест. Кожен четвертий випускник скористався Дією, щоб зареєструватися на НМТ. Окрім цього, Дію вже інтегрували понад 1 000 закладів освіти, що спрощує подання документів і прибирає паперову тяганину.

Цього року ми впроваджуємо гранти на навчання. Це революційна історія для української системи освіти. Гранти стимулюватимуть адекватний, правильний вибір відповідно до своїх бажань. Для абітурієнта це можливість вибрати університет за бажанням, а не кількістю бюджетних місць. А для університетів – мотивація стати кращими й боротися за кожного студента. Такий підхід має стимулювати конкуренцію між ЗВО, і університети більше дбатимуть про якість освіти, викладацький склад, розвиток науки та інновацій.

Технології вбивають бюрократію

Нам важливо прибрати бюрократію з життя освітян, щоб вони могли зосередитися на найголовнішому – дітях. Цього року МОН перезапускає АІКОМ. Система взаємодіятиме з іншими державними реєстрами й змінить підхід до збору та обробки даних у сфері освіти.

Реєстр містить дані про учнів, завдяки чому не буде дублів дітей у різних школах, все буде більш прозоро. Крім цього, через АІКОМ можна буде перевести дітей в іншу школу. Це значно зекономить час і прибере зайву бюрократію.

Упровадження Мрії

Із Мрії розпочнеться масова цифровізація освіти. Ми починаємо зі шкіл. У режимі реального часу Мрія допоможе розуміти, як функціонує освітня система, як освітні програми й стандарти впливають на дітей. Для держави Мрія забезпечить якісні дані в режимі реального часу, які допоможуть ухвалювати управлінські рішення та аналізувати їх ефективність. Мрія синхронізує обмін великими даними й буде інтегрована з новим АІКОМ.

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Обмін даними відбуватиметься в режимі реального часу. Це дасть змогу володіти актуальною інформацією щодо траєкторії учня, класу, школи. А також відображатиметься зміна місця проживання, перехід між школами, зміна форми навчання, відвідуваність протягом конкретного періоду, успішність з конкретного предмета учня або ж класу загалом.

Однак упровадження змін було б неможливим без найважливіших людей в освітньому процесі – учителів. Для нас найголовніше, щоб учитель був щасливий. Від енергії вчителя, від очей, що палають, залежить, як діти вчитимуть той чи той предмет, обиратимуть професію в майбутньому.

Наше завдання – зробити все можливе, щоб учителі були щасливими й думали тільки про те, як будувати індивідуальну освітню траєкторію для наших дітей, а не витрачали час на зайву бюрократію.