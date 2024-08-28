Наша безпека залежить від страху ворога

Аналогічно щодо ПКРК "Нептун". Але, на жаль, на жаль.

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Зараз ми виходимо на той рівень, якого не було в нас з низки причин ранку 24 лютого 2022 року. Російські окупанти почнуть незабаром відчувати на собі відкладену відплату.

Але не варто очікувати 100500 ракет, які вже завтра ввечері запустять на Кремль. Це буде так само як з українськими дронами-камікадзе. Скільки було у 2022 році диванного ниття на тему: "Де наші "Шахеди"? Невже так складно зробити копію "Шахеда"?". І поки одні нили – інші робили.

Так, складно. Так, непросто. Етап за етапом, крок за кроком. Але минуло два роки і в Росію прилітають десятки українських дронів-камікадзе за вечір, на глибину вже до 2 500 кілометрів.

Впевнений, скоро почую знайоме скиглення: "Де обіцяна Володимиром Зеленським балістика? Невже так складно зробити сотню ракет і запустити на Кремль?".

Усьому свій час. І все буде так само як з дронами-камікадзе. Але…

Але в майбутньому дуже важливим чинником для України буде мати як достатню кількість ОТРК нового покоління, так і ПКРК, з відповідним арсеналом – запасом ракет.

Наша безпека цілком і повністю залежатиме від ступеня страху, який буде у ворога.