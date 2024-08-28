Наша безопасность зависит от страха врага

Аналогично в отношении ПКРК "Нептун". Но, увы, увы.

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Сейчас мы выходим на тот уровень, которого не было у нас по ряду причин утром 24 февраля 2022 года. Российские оккупанты начнут вскоре чувствовать на себе отложенное возмездие.

Но не стоит ожидать 100500 ракет, которые уже завтра вечером запустят на Кремль. Это будет так же как с украинскими дронами-камикадзе. Сколько было в 2022 году диванного нытья на тему: "Где наши "Шахеды"? Неужели так сложно сделать копию "Шахеда"?". И пока одни ныли – другие делали.

Да, сложно. Так, непросто. Этап за этапом, шаг за шагом. Но прошло два года и в Россию прилетают десятки украинских дронов-камикадзе за вечер, на глубину уже до 2 500 километров.

Уверен, скоро услышу знакомое нытье: "Где обещанная Владимиром Зеленским баллистика? Неужели так сложно сделать сотню ракет и запустить на Кремль?".

Всему свое время. И все будет так же как с дронами-камикадзе. Но...

Но в будущем очень важным фактором для Украины будет иметь как достаточное количество ОТРК нового поколения, так и ПКРК, с соответствующим арсеналом – запасом ракет.

Наша безопасность целиком и полностью будет зависеть от степени страха, который будет у врага.