За последний год вместе с МОН нам удалось сделать много изменений в системе образования – от нового предмета "Защита Украины" и реформы профтехов до модернизации ЗВО и разработки Мрии. В условиях тотальной цифровизации и развития технологий мы не можем не трансформировать образование. Уверен, эффективные управленческие решения можно принимать только на основе качественных данных. Этот подход мы используем в Минцифры и масштабируем на сферу образования.

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Технологии Palantir в образовании

Palantir – одна из самых популярных технологий для принятия решений, которую используют правительства Великобритании и США. И мы уже внедряем ее в систему образования.

Первый кейс – Школа офлайн. Мы внесли в систему большую базу данных – инфраструктуру, все обстрелы, проанализировали риски, где потенциально могут быть обстрелы, сколько детей там проживает, сколько есть девайсов, как много нужно еще и тому подобное. На основе этих и других критериев система смоделировала, где нужно строить укрытия, чтобы вывести максимальное количество детей офлайн.

Возможности использования Palantir очень широкие. Приоритет на 2024 год – политики безопасности, очное обучение, мониторинг качества распределения бюджетных денег по субвенциям. Мы проанализировали проблемы и потребности школ и теперь масштабируем этот опыт на дошкольное образование. Это о постоянстве действий – мы не только развиваем школы, но и создаем условия для дошкольников, потому что они через несколько лет должны прийти в школы.

Еще один кейс – оценка потребностей в девайсах. Уже сейчас мы используем дашборд, где в режиме реального времени можно увидеть, сколько гаджетов получили учителя и ученики, какая потребность остается. Благодаря технологиям мы сможем показать прозрачность и эффективность распределения помощи партнеров по развитию и закрытия потребностей конкретных учебных заведений и громад.

Также создаем набор данных кабинетов НУШ. Как министр цифровой трансформации, я привык принимать решения на основе качественных данных. Сейчас мы будем делать комплексный сбор данных по всем школам: что они имеют из того, что предусматривает НУШ. Это даст нам понимание статуса по школам на сейчас – не в иллюзиях, а в реальном оснащении. Благодаря технологиям мы сможем определить состояние и оснащение школ. Этого не существовало раньше, а без этих данных невозможно качественно технологически внедрять НУШ.

Цифровизация образования в Дие

Кроме других технологий, мы интегрируем сферу образования в Дию. В приложении уже давно доступны студенческие билеты. Это были одни из первых документов, которые мы добавили в Дию. А в этом году стали доступны и другие образовательные документы. Украинцы уже сгенерировали более 23,9 миллиона дипломов и свидетельств об образовании.

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В этом году Украинский центр оценивания качества образования интегрировал Дию, чтобы абитуриенты могли зарегистрироваться на Национальный мультипредметный тест. Каждый четвертый выпускник воспользовался Дией, чтобы зарегистрироваться на НМТ. Кроме этого, Дию уже интегрировали более 1 000 учебных заведений, что упрощает подачу документов и убирает бумажную волокиту.

В этом году мы внедряем гранты на обучение. Это революционная история для украинской системы образования. Гранты будут стимулировать адекватный, правильный выбор в соответствии со своими желаниями. Для абитуриента это возможность выбрать университет по желанию, а не количеством бюджетных мест. А для университетов – мотивация стать лучшими и бороться за каждого студента. Такой подход должен стимулировать конкуренцию между ЗВО, и университеты будут больше заботиться о качестве образования, преподавательском составе, развитие науки и инноваций.

Технологии убивают бюрократию

Нам важно убрать бюрократию из жизни педагогов, чтобы они могли сосредоточиться на самом главном – детях. В этом году МОН перезапускает АИКОМ. Система будет взаимодействовать с другими государственными реестрами и изменит подход к сбору и обработке данных в сфере образования.

Реестр содержит данные об учениках, благодаря чему не будет дублей детей в разных школах, все будет более прозрачно. Кроме этого, через АИКОМ можно будет перевести детей в другую школу. Это значительно сэкономит время и уберет лишнюю бюрократию.

Внедрение Мрии

С Мрии начнется массовая цифровизация образования. Мы начинаем со школ. В режиме реального времени Мрия поможет понимать, как функционирует образовательная система, как образовательные программы и стандарты влияют на детей. Для государства Мрия обеспечит качественные данные в режиме реального времени, которые помогут принимать управленческие решения и анализировать их эффективность. Мрия синхронизирует обмен большими данными и будет интегрирована с новым АИКОМ.

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Обмен данными будет происходить в режиме реального времени. Это позволит владеть актуальной информацией о траектории ученика, класса, школы. А также будет отображаться изменение места жительства, переход между школами, изменение формы обучения, посещаемость в течение конкретного периода, успешность по конкретному предмету ученика или класса в целом.

Однако внедрение изменений было бы невозможным без важнейших людей в образовательном процессе – учителей. Для нас самое главное, чтобы учитель был счастлив. От энергии учителя, от глаз, горящих, зависит, как дети будут учить тот или иной предмет, выбирать профессию в будущем.

Наша задача – сделать все возможное, чтобы учителя были счастливы и думали только о том, как строить индивидуальную образовательную траекторию для наших детей, а не тратили время на лишнюю бюрократию.