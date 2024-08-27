Довготривала маніпуляція

Зараз триває третій рік військової агресії Росії проти України. Диктаторському режиму Кремля необхідно постійно зберігати контроль за внутрішньою політикою Росії, а також впливати на населення країн, уряд яких підтримує Україну у відображенні військової агресії Росії.

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Також варто зазначити, що Кремлю необхідно постійно підтримувати високий градус ненависті до українців через насадження ворожих ідей серед молодого покоління Росії. Усі вище описані дії здійснюються через предиктивне програмування.

Предиктивне програмування – це стратегічне використання медійних та культурних ресурсів для поступового впровадження певних ідей, подій чи сценаріїв у масову свідомість з метою підготовки суспільства до їх сприйняття та прийняття у майбутньому.

Цей метод спирається на повторення та нормалізацію специфічних концепцій через різні канали комунікації, щоб створити в аудиторії почуття передбачуваності та неминучості того, що відбувається. Цей термін можна використовувати для опису аналізу інформаційних та медійних стратегій, спрямованих на формування громадської думки.

Інакше кажучи, предиктивне програмування – це інструмент довгострокової маніпуляції свідомістю людини. Згадаймо, як довго Кремль насаджував жителям Росії тезу, що українці – це "фашисти", а Україною править "хунта". Варто також згадати, що всі російські ток-шоу пропагандистів починаючи з 2011 року більшу частину свого часу присвятили Україні.

Українці в російській культурі

Але ця технологія працює не тільки в пропаганді, а ще й у культурному середовищі, а також на ТБ. Ось, наприклад, візьмемо серіал "Ментівські війни", якщо звернути увагу, то практично кожного сезону є епізоди, де найогидніші персонажі були з України. Тобто так було прописано сценарій, щоб у глядачів серіалу підсвідомо формувався негативний образ до українців.

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Розгляньмо кілька прикладів з того, як формується громадська думка Росії під час військової агресії проти України. Наприклад, нещодавно вийшла книга Семена Уралова (це російський політтехнолог, який тривалий час працював в Україні) "ПостУкраїна. Країна без держави". В ній прямо прописано, що України "не існує", а на презентаціях цього пропагандистського видання Уралов прямо стверджує, що Росія "не повинна допустити зростання нового покоління українців", оскільки це покоління мститиме Росії за військову агресію проти України. Це, мовляв, постійно загрожуватиме національній безпеці Росії.

Також варто зазначити, кілька антиукраїнських серіалів, які вийшли у 2024 році на екранах Росії. Один із серіалів (не хочу рекламувати його назву) починається сценою, де дівчину (українку в національному костюмі) проводжає радянський офіцер. Вона його запрошує до себе в будинок, і коли цей офіцер відвертається, то заколює його вилами. Після того дівчина-українка знімає з його грудей якийсь орден і вішає його на стіну, де висить вже п'ять чи шість таких орденів.

Ось таким чином диктаторський режим Кремля працює над тим, щоб у населення Росії постійно підвищувався градус ненависті до українців. Такі дії необхідні Кремлю для того, щоб молоде покоління Росії в майбутньому виправдовувало диктаторський режим, який щодня скоює воєнні злочини проти України.

Виховання майбутніх солдатів

Ще одна мета, яка досягається через передиктивне програмування – це формування певної ідеї, яка направлятиме населення Росії на необхідні дії, для реалізації ідей диктаторського режиму Кремля. Тут варто зазначити мілітаризацію дітей у Росії та на окупованих територіях України.

Якщо дитині щодня говорити, що вона повинна вбивати, воювати, захоплювати щось, то з великою ймовірністю в майбутньому дитина не стане лікарем чи вчителем, а зв'яже своє життя саме з війною. Вона сприйматиме її нормально, а не з жахом. Тут необхідно згадати, скільки у Росії було знято фільмів та серіалів про війну.

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Якщо аналізувати контент, який поширюється у фільмах, книгах, ток-шоу, освітніх програмах у Росії, то можна зробити висновок, що населенню Росії насаджували і продовжують насаджувати ненависть до громадян України. При цьому місцеве населення планомірно готують до участі у військових конфліктах та смерті.

Ще 2021 року ексрадник міністра оборони Росії Андрєй Ільницький розробив концепцію "ментальної війни". Її суть полягає в тому, щоб виховати покоління, яке "протистоятиме ворогам Росії". Нам потрібно пам'ятати, що сьогодні в ці хвилини, молодому поколінню Росії вкладається в голови те, що ми головні вороги.

Сподівання на те, що зміниться режим або помре Путін, на жаль, глобально ні на що не вплинуть. Внутрішня політика Росії поставлена ​​на рейки виховання ненависті та ворожнечі до громадян України. Це необхідно розуміти й бути готовими до цього.