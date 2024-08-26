Якими були взаємини України та Індії

Українські візити були, були підписані документи, але результату не було.

До теми Індія стає менш проросійською

Нагадаю:

1. Жовтень 2002 року – державний візит Президента України Леоніда Кучми до Індії. Тоді підписали такі угоди:

Угоду про співробітництво в галузі науки та технологій;

Угоду про взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах;

Угода про співпрацю у галузі охорони здоров'я та медичної науки.

2. Червень 2005 року – візит Президента України Віктора Ющенка до Індії. Обговорювалися питання економічного співробітництва та розвитку торговельних відносин. Підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у космічній сфері та Угоду про сприяння та взаємний захист інвестицій.

3. Грудень 2012 року – візит Президента України Віктора Януковича до Індії. Було підписано угоди про співпрацю у різних сферах, включаючи ядерну енергетику. Підписані угоди:

Угода про науково-технічне співробітництво;

Угода про співробітництво у сфері використання ядерної енергії у мирних цілях;

Меморандум про взаєморозуміння між торгово-промисловими палатами.

Усе це добре і прикольно, але ці угоди були рамковими і не призвели до конкретних великомасштабних проєктів. Політична нестабільність в Україні часто перешкоджала повній реалізації досягнутих домовленостей. Економічний потенціал угод часто не реалізовувався повною мірою через брак подальших дій та інвестицій.

Найбільш успішними були угоди в галузі науки та технологій, особливо в космічній сфері, але навіть тут результати були нижчими за очікування.

Помилки України

1. Скандал з поставками танків до Пакистану (1996 – 1997 роки). Україна уклала контракт на постачання 320 танків Т-80УД до Пакистану, що викликало різку негативну реакцію Індії. Це призвело до охолодження відносин та втрати довіри з боку Індії.

2. Зрив контракту з модернізації Ан-32 (2009 – 2015 роки). Україна не виконала зобов'язання щодо модернізації 40 індійських військово-транспортних літаків Ан-32 в обумовлені терміни, що призвело до затримок та фінансових втрат для Індії.

3. Періодично виникали проблеми з якістю українського зерна, яке постачається до Індії. Це призводило до тимчасових заборон на імпорт.

4. Довгий час Україна не мала достатньої кількості дипломатичних та торгових представництв в Індії, що обмежувало можливості для розвитку співробітництва.

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5. Неодноразово виникали скандали, пов'язані з низькою якістю освіти, яку надають індійським студентам у деяких українських вишах.

6. Складнощі з отриманням віз в Україні.

7. Неоднозначна позиція України щодо конфлікту між Індією та Пакистаном у Кашмірі.

Трохи статистики (дані довоєнного 2021 року)

Торговий оборот між Україною та Індією у 2021 році:

– загальний товарообіг: 3,55 мільярда доларів;

– експорт України до Індії: 2,46 мільярда доларів (4,3% загального експорту України, 0,5% загального імпорту Індії);

– імпорт з Індії: 1,09 мільярда доларів (1,7% загального імпорту України, 0,3% загального експорту Індії).

Ми один для одного – крапля в морі (особливо Україна для Індії).

Україна експортувала до Індії:

рослинні олії (переважно соняшникова) – 983 мільйони доларів;

зернові культури – 735 мільйонів доларів;

чорні метали – 368 мільйонів доларів;

добрива – 147 мільйонів доларів;

ядерні реактори, котли, машини – 51 мільйон доларів.

Індія експортувала до України:

фармацевтична продукція – 381 мільйон доларів;

ядерні реактори, котли, машини – 98 мільйонів доларів;

органічні хімічні сполуки – 82 мільйони доларів;

тютюн та промислові замінники тютюну – 70 мільйонів доларів;

електричні машини та обладнання – 63 мільйони доларів.

Україна посідала 50 місце у списку торгових партнерів Індії. Індія займала 5 місце у списку торгових партнерів України за обсягом експорту та 15 місце за обсягом імпорту.

Але Індія це не просто торговий партнер – це країна, яка претендує на глобальне лідерство. Ще у 2019 році Індія ухвалила стратегію подвоєння ВВП з 2,7 трильйона доларів до 5 трильйонів доларів. Щоправда, йдуть вони з деяким залишенням, на 2025 рік їхній номінальний ВВП буде 4 трильйони доларів. Це одна з найбільших економік, яка має амбіції та зростає (без України).

Потенціал співпраці

Хто винен, ми вже згадали. Тепер про "що робити" і який є потенціал розвитку економічних відносин?

1. Сільське господарство та харчова промисловість.

– Потенціал зростання експорту протягом 5 років – не менше 100%.

– У наших країн великий потенціал створення спільних підприємств із перероблювання сільгосппродукції в Україні.

– Впровадження індійських технологій органічного землеробства в Україні.

– Експорт українських технологій точного землеробства до Індії (включаючи дрони).

2. IT та аутсорсинг.

Прогнозоване зростання співпраці на 200% за 5 років.

Створення спільних R&D центрів у галузі штучного інтелекту та великих даних.

Розвиток українсько-індійських фінтех-проєктів.

Спільна розробка рішень для "розумних міст".

Колаборація та кооперація у виробництві мікроелектроніки, у тому числі напівпровідників (в Індії цей сектор вже добре розвинений).

3. Космічна галузь.

– Потенційний обсяг співпраці – 1 мільярд доларів протягом 5 років.

– Спільна розробка малих супутників для дистанційного зондування Землі.

– Співпраця у створенні ракет-носіїв нового покоління та двигунів до них.

– Обмін технологіями в галузі космічного зв'язку.

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4. Фармацевтика та медицина.

– Очікуваний обсяг інвестицій – 500 мільйонів доларів за 5 років.

– Створення в Україні хабу з виробництва генеричних ліків для ринку ЄС.

– Спільні дослідження в галузі біотехнологій та персоналізованої медицини.

– Експорт українських медичних послуг (зокрема і телемедицини) до Індії.

5. Військово-технічна співпраця.

Потенційний обсяг контрактів – 2 мільярди доларів за 5 років.

Спільна розробка безпілотних літальних апаратів та інших типів безпілотної техніки.

Спільні розробки радіолокації, РЕБ та антиРЕБ.

Модернізація індійської бронетехніки із використанням українських технологій.

Співпраця в галузі кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури.

Спільна розробка та виробництво вертольотів спеціального призначення.

Спільна розробка та виробництво сучасних транспортних літаків.

6. Енергетика.

– Спільні проєкти в галузі відновлюваної енергетики з потенційним обсягом 1,5 мільярда доларів за 5 років.

– Експорт українських технологій атомної енергетики до Індії.

– Співробітництво у розробці технологій зберігання енергії.

7. Транспорт та інфраструктура.

– Участь українських компаній у проєктах розвитку індійської залізничної мережі.

– Спільне виробництво електробусів та розвиток електротранспорту.

– Модернізація портової інфраструктури України за участю індійських інвесторів.

– Спільний розвиток Скандинаво-Індійського торгового коридору з хабом в Україні та спільний розвиток Чорноморсько-Балтійського коридору.

8. Освіта та наука.

– Збільшення кількості індійських студентів в українських вишах до 50 000 до 2028 року.

– Створення спільних університетських програм, особливо у галузі STEM.

– Розвиток наукового співробітництва в галузі нанотехнологій, нових матеріалів та біоінженерії.

9. Туризм та культурний обмін.

– Збільшення туристичного потоку між країнами на 300% за 5 років.

– Створення спільних культурних центрів у великих містах обох країн.

– Розвиток медичного туризму з Індії до України.

За активної підтримки урядів та бізнесу обох країн до 2028 року можна очікувати наступних результатів:

загальний товарообіг: зростання до 10 мільярдів доларів (збільшення на 185%);

український експорт до Індії: 6,5 мільярда доларів (зростання на 170%);

індійський експорт до України: 3,5 мільярда доларів (зростання на 218%);

прямі індійські інвестиції в Україну: 2 мільярди доларів (кумулятивно за 5 років);

українські інвестиції до Індії: 500 мільйонів доларів (кумулятивно за 5 років);

спільні проєкти у сфері високих технологій: 30 – 40 великих проєктів;

створення до 50 000 нових робочих місць в обох країнах завдяки співпраці.

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Звучить як фантастика? Насправді ні, це все одно крапля в морі можливого потенціалу, але вже відчутніша, ніж є сьогодні.

Як можна інтенсифікувати економічне співробітництво

1. Створення Українсько-Індійського інвестиційного фонду із капіталом 1 мільярд доларів (приватний капітал).

2. Формування постійно чинної міжурядової комісії з економічного співробітництва (з особливими повноваженнями).

3. Відкриття представництв торгово-промислових палат обох країн.

4. Розробка "дорожньої карти" стратегічного партнерства до 2035 року.

5. Створення спеціальних економічних зон для індійських компаній в Україні та українських – в Індії.

6. Запуск програми технічної допомоги та обміну досвідом у пріоритетних галузях.

Про роль Індії у врегулюванні військового конфлікту писати не буду, але вона безпосередньо пов'язана з економічними інтересами Індії. Дай Боже, щоб вони були більшими в Україні, ніж у Росії.