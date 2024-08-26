Какими были взаимоотношения Украины и Индии

Украинские визиты были, были подписаны документы, но результата не было.

К теме Индия становится менее пророссийской

Напомню:

1. Октябрь 2002 года – государственный визит Президента Украины Леонида Кучмы в Индию. Тогда подписали следующие соглашения:

Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий;

Соглашение о взаимной правовой помощи по гражданским и коммерческим делам;

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.

2. Июнь 2005 года – визит Президента Украины Виктора Ющенко в Индию. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества и развития торговых отношений. Подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в космической сфере и Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.

3. Декабрь 2012 года – визит Президента Украины Виктора Януковича в Индию. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах, включая ядерную энергетику. Подписанные соглашения:

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве;

Соглашение о сотрудничестве в сфере использования ядерной энергии в мирных целях;

Меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами.

Все это хорошо и прикольно, но эти соглашения были рамочными и не привели к конкретным крупномасштабным проектам. Политическая нестабильность в Украине часто препятствовала полной реализации достигнутых договоренностей. Экономический потенциал соглашений часто не реализовывался в полной мере из-за отсутствия дальнейших действий и инвестиций.

Наиболее успешными были соглашения в области науки и технологий, особенно в космической сфере, но даже здесь результаты были ниже ожиданий.

Ошибки Украины

1. Скандал с поставками танков в Пакистан (1996 – 1997 годы). Украина заключила контракт на поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан, что вызвало резкую негативную реакцию Индии. Это привело к охлаждению отношений и потере доверия со стороны Индии.

2. Срыв контракта по модернизации Ан-32 (2009 – 2015 годы). Украина не выполнила обязательства по модернизации 40 индийских военно-транспортных самолетов Ан-32 в оговоренные сроки, что привело к задержкам и финансовым потерям для Индии.

3. Периодически возникали проблемы с качеством украинского зерна, которое поставляется в Индию. Это приводило к временным запретам на импорт.

4. Долгое время Украина не имела достаточного количества дипломатических и торговых представительств в Индии, что ограничивало возможности для развития сотрудничества.

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5. Неоднократно возникали скандалы, связанные с низким качеством образования, которое предоставляют индийским студентам в некоторых украинских вузах.

6. Сложности с получением виз в Украине.

7. Неоднозначная позиция Украины относительно конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире.

Немного статистики (данные довоенного 2021 года)

Торговый оборот между Украиной и Индией в 2021 году:

– общий товарооборот: 3,55 миллиарда долларов;

– экспорт Украины в Индию: 2,46 миллиарда долларов (4,3% общего экспорта Украины, 0,5% общего импорта Индии);

– импорт из Индии: 1,09 миллиарда долларов (1,7% общего импорта Украины, 0,3% общего экспорта Индии).

Мы друг для друга – капля в море (особенно Украина для Индии).

Украина экспортировала в Индию:

растительные масла (преимущественно подсолнечное) – 983 миллиона долларов;

зерновые культуры –735 миллионов долларов;

черные металлы – 368 миллионов долларов;

удобрения – 147 миллионов долларов;

ядерные реакторы, котлы, машины – 51 миллион долларов.

Индия экспортировала в Украину:

фармацевтическая продукция – 381 миллион долларов;

ядерные реакторы, котлы, машины – 98 миллионов долларов;

органические химические соединения – 82 миллиона долларов;

табак и промышленные заменители табака – 70 миллионов долларов;

электрические машины и оборудование – 63 миллиона долларов.

Украина занимала 50 место в списке торговых партнеров Индии. Индия занимала 5 место в списке торговых партнеров Украины по объему экспорта и 15 место по объему импорта.

Но Индия это не просто торговый партнер – это страна, которая претендует на глобальное лидерство. Еще в 2019 году Индия приняла стратегию удвоения ВВП с 2,7 триллиона долларов до 5 триллионов долларов. Правда, идут они с некоторым оставлением, на 2025 год их номинальный ВВП будет 4 триллиона долларов. Это одна из крупнейших экономик, которая имеет амбиции и растет (без Украины).

Потенциал сотрудничества

Кто виноват, мы уже упомянули. Теперь о "что делать" и какой есть потенциал развития экономических отношений?

1. Сельское хозяйство и пищевая промышленность.

– Потенциал роста экспорта в течение 5 лет – не менее 100%.

– У наших стран большой потенциал создания совместных предприятий по переработке сельхозпродукции в Украине.

– Внедрение индийских технологий органического земледелия в Украине.

– Экспорт украинских технологий точного земледелия в Индию (включая дроны).

2. IT и аутсорсинг.

Прогнозируемый рост сотрудничества на 200% за 5 лет.

Создание совместных R&D центров в области искусственного интеллекта и больших данных.

Развитие украинско-индийских финтех-проектов.

Совместная разработка решений для "умных городов".

Коллаборация и кооперация в производстве микроэлектроники, в том числе полупроводников (в Индии этот сектор уже хорошо развит).

3. Космическая отрасль.

– Потенциальный объем сотрудничества – 1 миллиард долларов в течение 5 лет.

– Совместная разработка малых спутников для дистанционного зондирования Земли.

– Сотрудничество в создании ракет-носителей нового поколения и двигателей к ним.

– Обмен технологиями в области космической связи.

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4. Фармацевтика и медицина.

– Ожидаемый объем инвестиций – 500 миллионов долларов за 5 лет.

– Создание в Украине хаба по производству генерических лекарств для рынка ЕС.

– Совместные исследования в области биотехнологий и персонализированной медицины.

– Экспорт украинских медицинских услуг (в том числе и телемедицины) в Индию.

5. Военно-техническое сотрудничество.

Потенциальный объем контрактов – 2 миллиарда долларов за 5 лет.

Совместная разработка беспилотных летательных аппаратов и других типов беспилотной техники.

Совместные разработки радиолокации, РЭБ и антиРЭБ.

Модернизация индийской бронетехники с использованием украинских технологий.

Сотрудничество в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры.

Совместная разработка и производство вертолетов специального назначения.

Совместная разработка и производство современных транспортных самолетов.

6. Энергетика.

– Совместные проекты в области возобновляемой энергетики с потенциальным объемом 1,5 миллиарда долларов за 5 лет.

– Экспорт украинских технологий атомной энергетики в Индию.

– Сотрудничество в разработке технологий хранения энергии.

7. Транспорт и инфраструктура.

– Участие украинских компаний в проектах развития индийской железнодорожной сети.

– Совместное производство электробусов и развитие электротранспорта.

– Модернизация портовой инфраструктуры Украины с участием индийских инвесторов.

– Совместное развитие Скандинавско-индийского торгового коридора с хабом в Украине и совместное развитие Черноморско-Балтийского коридора.

8. Образование и наука.

– Увеличение количества индийских студентов в украинских вузах до 50 000 до 2028 года.

– Создание совместных университетских программ, особенно в области STEM.

– Развитие научного сотрудничества в области нанотехнологий, новых материалов и биоинженерии.

9. Туризм и культурный обмен.

– Увеличение туристического потока между странами на 300% за 5 лет.

– Создание совместных культурных центров в крупных городах обеих стран.

– Развитие медицинского туризма из Индии в Украину.

При активной поддержке правительств и бизнеса обеих стран до 2028 года можно ожидать следующих результатов:

общий товарооборот: рост до 10 миллиардов долларов (увеличение на 185%);

украинский экспорт в Индию: 6,5 миллиарда долларов (рост на 170%);

индийский экспорт в Украину: 3,5 миллиарда долларов (рост на 218%);

прямые индийские инвестиции в Украину: 2 миллиарда долларов (кумулятивно за 5 лет);

украинские инвестиции в Индию: 500 миллионов долларов (кумулятивно за 5 лет);

совместные проекты в сфере высоких технологий: 30 – 40 крупных проектов;

создание до 50 000 новых рабочих мест в обеих странах благодаря сотрудничеству.

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Звучит как фантастика? На самом деле нет, это все равно капля в море возможного потенциала, но уже более ощутимая, чем сегодня.

Как можно интенсифицировать экономическое сотрудничество

1. Создание Украинско-индийского инвестиционного фонда с капиталом 1 миллиард долларов (частный капитал).

2. Формирование постоянно действующей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (с особыми полномочиями).

3. Открытие представительств торгово-промышленных палат обеих стран.

4. Разработка "дорожной карты" стратегического партнерства до 2035 года.

5. Создание специальных экономических зон для индийских компаний в Украине и украинских – в Индии.

6. Запуск программы технической помощи и обмена опытом в приоритетных отраслях.

О роли Индии в урегулировании военного конфликта писать не буду, но она непосредственно связана с экономическими интересами Индии. Дай Бог, чтобы они были большими в Украине, чем в России.