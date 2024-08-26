Какими были взаимоотношения Украины и Индии
Украинские визиты были, были подписаны документы, но результата не было.
К теме Индия становится менее пророссийской
Напомню:
1. Октябрь 2002 года – государственный визит Президента Украины Леонида Кучмы в Индию. Тогда подписали следующие соглашения:
- Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий;
- Соглашение о взаимной правовой помощи по гражданским и коммерческим делам;
- Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.
2. Июнь 2005 года – визит Президента Украины Виктора Ющенко в Индию. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества и развития торговых отношений. Подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в космической сфере и Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.
3. Декабрь 2012 года – визит Президента Украины Виктора Януковича в Индию. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах, включая ядерную энергетику. Подписанные соглашения:
- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере использования ядерной энергии в мирных целях;
- Меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами.
Все это хорошо и прикольно, но эти соглашения были рамочными и не привели к конкретным крупномасштабным проектам. Политическая нестабильность в Украине часто препятствовала полной реализации достигнутых договоренностей. Экономический потенциал соглашений часто не реализовывался в полной мере из-за отсутствия дальнейших действий и инвестиций.
Наиболее успешными были соглашения в области науки и технологий, особенно в космической сфере, но даже здесь результаты были ниже ожиданий.
Ошибки Украины
1. Скандал с поставками танков в Пакистан (1996 – 1997 годы). Украина заключила контракт на поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан, что вызвало резкую негативную реакцию Индии. Это привело к охлаждению отношений и потере доверия со стороны Индии.
2. Срыв контракта по модернизации Ан-32 (2009 – 2015 годы). Украина не выполнила обязательства по модернизации 40 индийских военно-транспортных самолетов Ан-32 в оговоренные сроки, что привело к задержкам и финансовым потерям для Индии.
3. Периодически возникали проблемы с качеством украинского зерна, которое поставляется в Индию. Это приводило к временным запретам на импорт.
4. Долгое время Украина не имела достаточного количества дипломатических и торговых представительств в Индии, что ограничивало возможности для развития сотрудничества.
Читайте также Интересные тенденции в потерях россиян на войне
5. Неоднократно возникали скандалы, связанные с низким качеством образования, которое предоставляют индийским студентам в некоторых украинских вузах.
6. Сложности с получением виз в Украине.
7. Неоднозначная позиция Украины относительно конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире.
Немного статистики (данные довоенного 2021 года)
Торговый оборот между Украиной и Индией в 2021 году:
– общий товарооборот: 3,55 миллиарда долларов;
– экспорт Украины в Индию: 2,46 миллиарда долларов (4,3% общего экспорта Украины, 0,5% общего импорта Индии);
– импорт из Индии: 1,09 миллиарда долларов (1,7% общего импорта Украины, 0,3% общего экспорта Индии).
Мы друг для друга – капля в море (особенно Украина для Индии).
Украина экспортировала в Индию:
- растительные масла (преимущественно подсолнечное) – 983 миллиона долларов;
- зерновые культуры –735 миллионов долларов;
- черные металлы – 368 миллионов долларов;
- удобрения – 147 миллионов долларов;
- ядерные реакторы, котлы, машины – 51 миллион долларов.
Индия экспортировала в Украину:
- фармацевтическая продукция – 381 миллион долларов;
- ядерные реакторы, котлы, машины – 98 миллионов долларов;
- органические химические соединения – 82 миллиона долларов;
- табак и промышленные заменители табака – 70 миллионов долларов;
- электрические машины и оборудование – 63 миллиона долларов.
Украина занимала 50 место в списке торговых партнеров Индии. Индия занимала 5 место в списке торговых партнеров Украины по объему экспорта и 15 место по объему импорта.
Но Индия это не просто торговый партнер – это страна, которая претендует на глобальное лидерство. Еще в 2019 году Индия приняла стратегию удвоения ВВП с 2,7 триллиона долларов до 5 триллионов долларов. Правда, идут они с некоторым оставлением, на 2025 год их номинальный ВВП будет 4 триллиона долларов. Это одна из крупнейших экономик, которая имеет амбиции и растет (без Украины).
Потенциал сотрудничества
Кто виноват, мы уже упомянули. Теперь о "что делать" и какой есть потенциал развития экономических отношений?
1. Сельское хозяйство и пищевая промышленность.
– Потенциал роста экспорта в течение 5 лет – не менее 100%.
– У наших стран большой потенциал создания совместных предприятий по переработке сельхозпродукции в Украине.
– Внедрение индийских технологий органического земледелия в Украине.
– Экспорт украинских технологий точного земледелия в Индию (включая дроны).
2. IT и аутсорсинг.
- Прогнозируемый рост сотрудничества на 200% за 5 лет.
- Создание совместных R&D центров в области искусственного интеллекта и больших данных.
- Развитие украинско-индийских финтех-проектов.
- Совместная разработка решений для "умных городов".
- Коллаборация и кооперация в производстве микроэлектроники, в том числе полупроводников (в Индии этот сектор уже хорошо развит).
3. Космическая отрасль.
– Потенциальный объем сотрудничества – 1 миллиард долларов в течение 5 лет.
– Совместная разработка малых спутников для дистанционного зондирования Земли.
– Сотрудничество в создании ракет-носителей нового поколения и двигателей к ним.
– Обмен технологиями в области космической связи.
Важно Что на самом деле означает заявление об увеличении белорусских войск возле Украины
4. Фармацевтика и медицина.
– Ожидаемый объем инвестиций – 500 миллионов долларов за 5 лет.
– Создание в Украине хаба по производству генерических лекарств для рынка ЕС.
– Совместные исследования в области биотехнологий и персонализированной медицины.
– Экспорт украинских медицинских услуг (в том числе и телемедицины) в Индию.
5. Военно-техническое сотрудничество.
- Потенциальный объем контрактов – 2 миллиарда долларов за 5 лет.
- Совместная разработка беспилотных летательных аппаратов и других типов беспилотной техники.
- Совместные разработки радиолокации, РЭБ и антиРЭБ.
- Модернизация индийской бронетехники с использованием украинских технологий.
- Сотрудничество в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры.
- Совместная разработка и производство вертолетов специального назначения.
- Совместная разработка и производство современных транспортных самолетов.
6. Энергетика.
– Совместные проекты в области возобновляемой энергетики с потенциальным объемом 1,5 миллиарда долларов за 5 лет.
– Экспорт украинских технологий атомной энергетики в Индию.
– Сотрудничество в разработке технологий хранения энергии.
7. Транспорт и инфраструктура.
– Участие украинских компаний в проектах развития индийской железнодорожной сети.
– Совместное производство электробусов и развитие электротранспорта.
– Модернизация портовой инфраструктуры Украины с участием индийских инвесторов.
– Совместное развитие Скандинавско-индийского торгового коридора с хабом в Украине и совместное развитие Черноморско-Балтийского коридора.
8. Образование и наука.
– Увеличение количества индийских студентов в украинских вузах до 50 000 до 2028 года.
– Создание совместных университетских программ, особенно в области STEM.
– Развитие научного сотрудничества в области нанотехнологий, новых материалов и биоинженерии.
9. Туризм и культурный обмен.
– Увеличение туристического потока между странами на 300% за 5 лет.
– Создание совместных культурных центров в крупных городах обеих стран.
– Развитие медицинского туризма из Индии в Украину.
При активной поддержке правительств и бизнеса обеих стран до 2028 года можно ожидать следующих результатов:
- общий товарооборот: рост до 10 миллиардов долларов (увеличение на 185%);
- украинский экспорт в Индию: 6,5 миллиарда долларов (рост на 170%);
- индийский экспорт в Украину: 3,5 миллиарда долларов (рост на 218%);
- прямые индийские инвестиции в Украину: 2 миллиарда долларов (кумулятивно за 5 лет);
- украинские инвестиции в Индию: 500 миллионов долларов (кумулятивно за 5 лет);
- совместные проекты в сфере высоких технологий: 30 – 40 крупных проектов;
- создание до 50 000 новых рабочих мест в обеих странах благодаря сотрудничеству.
Рекомендуем Украина может одной операцией разрушить российскую политику
Звучит как фантастика? На самом деле нет, это все равно капля в море возможного потенциала, но уже более ощутимая, чем сегодня.
Как можно интенсифицировать экономическое сотрудничество
1. Создание Украинско-индийского инвестиционного фонда с капиталом 1 миллиард долларов (частный капитал).
2. Формирование постоянно действующей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (с особыми полномочиями).
3. Открытие представительств торгово-промышленных палат обеих стран.
4. Разработка "дорожной карты" стратегического партнерства до 2035 года.
5. Создание специальных экономических зон для индийских компаний в Украине и украинских – в Индии.
6. Запуск программы технической помощи и обмена опытом в приоритетных отраслях.
О роли Индии в урегулировании военного конфликта писать не буду, но она непосредственно связана с экономическими интересами Индии. Дай Бог, чтобы они были большими в Украине, чем в России.