Моди больше не может "петлять"

Американцы хотели, чтобы он к нам приехал, однако индийский слон всегда принимает решение сам, кто бы его не дергал.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди показал США, что он "с ними", если говорится о Китае. А Китаю соответственно показал, что будет иметь свою, независимую – индийскую и никакую другую – позицию. Особенно, когда параллельно китайский премьер находился в Москве.

Для российского лидера Владимира Путина послание очень простое – не учитывать слова Моди о том, что сейчас не время для войны, без последствий не будет.

Индия безумно зависит от России в смысле оружия и является крупнейшим в мире импортером российской нефти. Индии не нужна ни сильная, ни слабая Россия. Дели всегда пытался избежать необходимости делать выбор, говоря о своей нейтральности. Моди чувствует, что возможность "петлять" завершается, а сделать это можно только через больше активности, пусть и показательной.

Важный знак накануне Дня Независимости

Нам это в плюс, ведь путь к безопасности для Индии заключается только через укрепление взаимодействия с Западом, а значит – и с нами. В смысле военных технологий наши перспективы в буквальном смысле безграничны. Здесь для нас появляется окно в геополитику. Его еще, конечно, нужно открыть.

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К тому же у нас разная история, но в ней есть одно сходство – мы стали независимыми через свою собственную антиколониальную борьбу. Публично это от индусов не прозвучит, но пусть хотя бы поймут. И все больше серьезных людей в Индии осознают, что сближение России с Китаем заигрываниями с Кремлем не остановить.

Время для проукраинской Индии еще не наступило, а менее пророссийская Индия – уже актуально. Это и должно быть главным результатом визита. В Азии все понимают символы – накануне Дня Независимости случайных визитов не бывает.