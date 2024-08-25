Моді більше не може "петляти"

Американці хотіли, щоб він до нас приїхав, однак індійський слон завжди приймає рішення сам, хто б його не смикав.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді показав США, що він "з ними", якщо мовиться про Китай. А Китаю відповідно показав, що матиме свою, незалежну – індійську і ніяку іншу – позицію. Особливо, коли паралельно китайський прем'єр перебував у Москві.

Для російського лідера Владіміра Путіна послання дуже просте – не зважати на слова Моді про те, що зараз не час для війни, без наслідків не буде.

Індія шалено залежить від Росії в сенсі зброї і є найбільшим у світі імпортером російської нафти. Індії не потрібна ані сильна, ані слабка Росія. Делі завжди намагався уникнути необхідності робити вибір, говорячи про свою нейтральність. Моді відчуває, що можливість "петляти" завершується, а зробити це можна тільки через більше активності, хай і показової.

Важливий знак напередодні Дня Незалежності

Нам це в плюс, адже шлях до безпеки для Індії полягає тільки через зміцнення взаємодії із Заходом, а значить – і з нами. В сенсі військових технологій наші перспективи в буквальному сенсі безмежні. Тут для нас з'являється вікно в геополітику. Його ще, звісно, потрібно відкрити.

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До того ж в нас різна історія, але в ній є одна схожість – ми стали незалежними через свою власну антиколоніальну боротьбу. Публічно це від індусів не прозвучить, але хай хоча б зрозуміють. Та й все більше серйозних людей в Індії усвідомлюють, що зближення Росії з Китаєм заграваннями з Кремлем не зупинити.

Час для проукраїнської Індії ще не настав, а менш проросійська Індія – вже на часі. Це і має бути головним результатом візиту. В Азії всі розуміють символи – напередодні Дня Незалежності випадкових візитів не буває.