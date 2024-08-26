Информационно-политическая операция

Мониторинговые ресурсы (по обе стороны границы) дают информацию что, в Гомельской области сконцентрировано от 1000 до 1500 военнослужащих. Причем нет дополнительной переброски войск к другим участкам границы.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО отреагировал на заявление следующим образом: "Относительно Беларуси не стоит паниковать. По состоянию на сейчас все "угрозы наступления из Беларуси" исключительно информационные, не более".

В конце концов, позавчерашний обмен военнопленными (как и большинство обменов до того) проходил через белорусскую территорию. Причем доходило до анекдотической ситуации – впервые белорусская сторона дала каждому пленному что-то вроде "продуктового набора" (стоит отметить, что каждому с обеих сторон).

Очень интересно и то, что призыв МИД, зафиксированный в заявлении, – "отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Беларуси систем огня" является невозможным для выполнения с точки зрения размеров Беларуси. Если брать даже систему "Полонез" (аналог HIMARS, однако с дальностью 300 – 330 километров), то это будет означать отвод даже за Минск.

Возникает вопрос – зачем? По моему мнению, сейчас имеем информационно-политическую операцию. С одной стороны, Александр Лукашенко боится воевать против Украины. К тому же настроения населения в этом вопросе неизменны – около 80% против того, чтобы белорусская армия вступала в войну на стороне России. С другой стороны тот же Лукашенко активно использует механизмы публичных заявлений, чтобы:

на собственном информационном поле показать себя как лидера, который "защищает" страну и делает все, чтобы предотвратить войну (именно так это показывает белорусская пропаганда). Логика – сыграть на антивоенных настроениях для стабилизации своего положения.

на российском поле, чтобы уже население России воспринимало Лукашенко как союзника Кремля, который не вступает в войну согласно чему-то вроде "тайного плана Путина".

И в первом, и во втором случаях Украину представляют как угрозу, или как плацдарм для "недружественной политики стран Запада".

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Украина пытается повлиять на поведение Лукашенко

И здесь имеем заявление. Для понимания ситуации стоит вспомнить несколько событий, которые совпадают во времени.

1. Общая политическая ситуация вокруг Беларуси. Лукашенко проводит ротацию правительства и впервые с 2019 года повышаются не "люди в погонах". Попытается подавать знаки Западу, начав освобождение политических заключенных (пока чисто символически).

2. Активизировался китайский трек политики. Сам Китай, скорее всего, является силой, которая настаивает на постепенной деэскалации отношений с Западом.

3. Возможные будущие консультации по прекращению огня между Украиной и Россией оставляют Лукашенко очень мало времени для маневра. Потому что в случае приостановления (даже не окончания) войны, большинство сценариев для политика негативные. А выход на нейтральные или положительные – заставляет начинать движения уже сейчас.

4. Операция ВСУ в Курской области показала, что Россия не сможет гарантировать никакой "защиты" для Лукашенко. России на защиту собственной территории не хватает ресурсов.

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Соответственно, заявление МИД является политическим инструментом, направленным на коррекцию поведения именно Лукашенко. Это повторение старого тезиса, который доносила украинская сторона с 2022 года – "не влезай, потому что убьет". Только сейчас публично. Фактически, заявление является достаточно резким и это может восприниматься как поднятие ставок.

Дословное выполнение призывов невозможно как с политической, так и с географической точки зрения. Удар с белорусской стороны вряд ли будет (в ближайшее время для удара нет сил и средств), удар с украинской – также.

Но на фоне неспособности России быть "гарантом безопасности для Лукашенко" во время войны и внешнего давления со стороны того же Китая, заявление МИД может иметь следующие политические цели:

демонстрацией того, что в публичном поле Лукашенко уже не будет монополистом и не сможет играть в театре одного актера;

намеком на то, что активной риторикой украинская сторона может донести до части белорусского населения (в Беларуси), что Лукашенко является не гарантом безопасности для граждан, а фактором, который создает опасность. Это крайне важно для официального Минска, ввиду электоральной кампании начала 2025 года.

Фактически, это можно воспринимать как попытку части политических элит Украины сыграть на выгодном балансе внешних факторов и подсказать Лукашенко, что стоит более решительно и показательно менять свое поведение. Конечно, из Минска, скорее всего, будет какой-то публичный ответ. К примеру, резкое заявление.

А вот относительно действий – посмотрим в ближайшие месяцы.