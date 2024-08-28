Легенда, у яку закоханий Путін

Два з половиною роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, поклавши початок найбільшій війні, яку бачив світ після 1945 року.

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Хоча російські лідери пропонували різні надумані виправдання своїй незаконній агресивній війні, найпослідовнішим поясненням Владіміра Путіна було ідеологічне: Росія – стародавня держава, а Україна – історично російська земля.

Стикаючись із магічним мисленням диктаторів, історики почуваються не у своїй тарілці, як гравець у бридж, запрошений судити циркові фокуси, або, скажімо, хірург, найнятий для догляду за восковими фігурами.

Путін закоханий у легенду. З історичного погляду все це дуже знайоме: нові режими, такі як путінський, шукають компенсації в міфах давнього походження. Путінське уявлення про Росію, його виправдання вбивств сотень тисяч людей, його раціоналізація спроби знищити Україну як народ – усе це спирається на дуже знайому небилицю: ми були тут першими. Ці історії, як правило, повна фальшивка, починаючи з "ми" і закінчуючи "були", "тут" і "першими". Точно як у випадку з Путіним.

Але ці історії повторюються так часто, що набувають якоїсь "свинцевої правдоподібності", як погана звичка. Потрібно трохи попрацювати, щоб відкинути їх. Отже, почнемо!

Легенда починається з однієї маловідомої події, яка, на думку Путіна, доводить існування і довговічність російської держави: "Давним-давно існувало місто Новгород, населене людьми, які ніяк не могли ужитися один з одним. Ці сварливі люди, слов'яни, запросили трьох братів-вікінгів, відомих як русь, прийти і правити ними. Прихід вікінгів поклав початок безперервній традиції російської "централізованої держави".

Як стверджує сам Путін, він узяв цю історію із середньовічного літопису "Повість минулих літ", ймовірно, початку 12 століття. Чернець (або ченці) в Києві, який склав цей текст, чув про прихід вікінгів, відомих як русь, зі Скандинавії. Сталося це близько 400 років тому. За минулі століття різні частини роздроблених скандинавських кланів заснували, захопили і втратили контроль над низкою міст у Східній Європі. Чернець або ченці намагалися пояснити, чому київська частина скандинавського правлячого клану, досі відомого під ім'ям русь, була важливішою за інші клани в інших місцях.

"Повість минулих літ" – одне з десятків корисних середньовічних джерел, що зачіпають тему скандинавів у Східній Європі, у яких змішані байку та цінна інформація. Ці тексти потрібно читати критично і комплексно, а також зіставляти зі знахідками археологів і нумізматів, які працювали в тих місцях, про які розповідається. Що я, власне, й робитиму далі.

Перш ніж аналізувати улюблену Путіним легенду, буде корисно прописати всі твердження, що в ній містяться, і ті, що він із неї виводить – деякі з них явні, а деякі неявні – те, у що слухач може повірити, навіть якщо вони жодного разу ніде не озвучувалися.

Коли прийшли вікінги, відомі як русь, існувало місто під назвою Новгород. Було троє братів-вікінгів. Вікінги прийняли запрошення і довго та мирно правили. Жителі цього міста в якомусь сенсі були росіянами, бо були слов'янами. Ці вікінги теж були в деякому сенсі росіянами, оскільки називали себе "руссю". Існування етнічної групи в місті понад тисячу років тому означає право на правління сьогодні диктатором, який називає себе ім'ям, яке він також асоціює з цією етнічною групою. Існування правителів цієї етнічної групи понад 1000 років тому означає право на правління сьогодні диктатором, який називає себе ім'ям, яке він також асоціює з цими правителями. Події, що відбулися в одному місці понад 1000 років тому, виправдовують існування і дії трансконтинентальної імперії, яка веде агресивну війну проти сусідньої держави. Існує алгоритм, за допомогою якого ми можемо виправдати репресії і війни сьогодні, спираючись на неясні, далекі події. Цей алгоритм відомий диктаторам, які розповідають історію, здійснюють репресії та розпочинають війни.

За такого викладу твердження виявляють свій казковий характер. Навіть якби твердження 1 − 5 були абсолютно правильними, морально-політичні інтерпретації, які Путін пропонує у твердженнях 6 – 10, нелогічні та огидні.

Саме через такі "міркування" мало хто з істориків буде безпосередньо звертатися до путінської легенди. Вона не має нічого спільного з історією – збиранням доказів, перевіркою гіпотез, висуненням розумних аргументів, заснованих на джерелах і традиціях інтерпретації. Це претензія на владу, єдиний сенс якої випливає із самої влади. Ось, власне, і все, що потрібно сказати.

Зрозумівши це, історики можуть піти далі й зазначити, що фактичні твердження (1 – 5) – це маячня. Тільки робити це має сенс не в руйнівному, а в конструктивному дусі, у спробі розкрити щось про те, що ми справді знаємо про ранньосередньовічну Скандинавію та Східну Європу і як ми це знаємо. Саме в цьому дусі я і буду продовжувати.

Пропоную розглянути кожне твердження по черзі.

1. У момент приходу вікінгів, відомих як русь, існувало місто під назвою Новгород

Ні, не існувало. До моменту приходу Русі на територію, яка зараз є північно-східною Росією, Новгород ще не був заснований. Він був заснований приблизно чверть тисячоліття потому.

Новгород привабливий для російського міфу, бо він існує зараз і існував у той час, коли писали ченці. Але він не існував під час подій, про які розповідали ченці. Та це лише початок глибокої неправди цієї історії.

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Ось що нам відомо. Торговці зі Скандинавії з'явилися в районі водойми, яку ми зараз називаємо Ладозьким озером, у 6 столітті. Приблизно в середині 8 століття вікінги, які називали себе руссю, заснували торговельну імперію в місці, яке російські археологи називають Ладогою, але самі вікінги називали Альдейгья.

У петербурзькому Ермітажі зберігається бронзова фігурка з Альдейг'ї в її ранній період: Бог Одін зі своїми двома воронами. Це сучасне свідчення, схоже на інші фігурки зі Скандинавії і одне з тисяч, говорить нам про час, місце і людей більше, ніж пізніші хроніки.

Центр влади, пов'язаний з Альдейг'єю, ймовірно, називався Руським каганатом. Ми вважаємо, що він називався так завдяки сучасному свідченню – зафіксованій зустрічі між емісарами русі та королем Франків.

Приблизно через століття після заснування Альдейг'ї вікінги, відомі як русь, заснували ще один торговельний центр, який вони називали Хольмгардд, а росіяни згодом назвали Городище. Місто Новгород, своєю чергою, було засноване більш ніж через 100 років після цього і приблизно за милю від нього. Воно не мало жодного стосунку до першої зустрічі русі та місцевих жителів. Та й не могло мати, оскільки його тоді ще не існувало.

2. Було троє братів-вікінгів

Це твердження іншого роду. На підставі археологічних даних можна з великою часткою впевненості сказати, коли були засновані такі міста Скандинавської Русі, як Альдейг'я і Хольмгард, і досить точно уявити, хто там жив і чим займався.

Зрозуміло, на цій підставі не можна спростувати твердження про те, що колись жили троє братів-вікінгів. Причини не вірити в це твердження іншого роду. Вони випливають із вивчення політичного міфу і його структури.

Число 3 має глибоке значення в індоєвропейських історіях про походження світу. Згідно з Тацитом, стародавні германці вірили, що в бога землі був син, у цього сина було три сини, і ці три сини заснували всі інші народи. Сам Одін був одним із трьох братів. За часів вікінгів заселення нових (з погляду вікінгів) земель систематично обґрунтовувалося історією про прибуття трьох братів, зазвичай синів або онуків Одіна.

У такий спосіб клан вікінгів, що володіє владою, обґрунтовував своє становище і право на контроль над землями (і корінними народами). У "Повісті минулих літ", яка, по суті, є однією сагою серед безлічі інших, відтворено цей стандартний для скандинавських саг прийом.

Варто підкреслити, що історія про трьох братів – це завжди історія про те, чому скандинави отримують право керувати іншими людьми. Живучість образу "трьох братів" – це нагадування про скандинавське панування. У цьому його сенс.

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3. Вікінги прийняли запрошення і мирно та добре правили

У випадку з цією дурістю допомагають як літературні, так і археологічні методи. Не потрібно бути знавцем ранніх легенд, щоб зрозуміти, що історія із "запрошенням" викликає підозри. Аж до наших днів армії загарбників стверджують, що вони прийшли тільки на запрошення народу, чиї землі вони зараз займають.

Сучасні росіяни мають бути особливо чутливими до цього, оскільки більшовицьке вторгнення до Польщі 1919 року, радянське вторгнення до Польщі 1939 року, окупація Чехословаччини країнами Варшавського договору 1968 року, радянське вторгнення до Афганістану 1979 року, російське вторгнення в Грузію 2008 року і вторгнення Росії до України 2014 року були виправдані ймовірними запрошеннями зсередини захопленої країни.

Стародавні скандинави також знали цей трюк, і історія про те, як їх "запросили" в регіон Альдейг'я і Хольмгард на території сучасної північно-західної Росії, є очевидною колоніальною казкою. Мало того, що вона, безумовно, вигадана, її метою було заперечення (а не утвердження) самостійності місцевих жителів.

Утворенням, яке має на увазі Путін, був Руський каганат. Назва "Русь" належить до скандинавського клану. Скандинави запозичили термін "каган" для позначення правителя у хозар, своїх партнерів по работоргівлі. Вікінги перебували в цьому районі для того, щоб полегшити торгівлю арабським сріблом на південь. Головним товаром, яким вони торгували, були спочатку хутра, а потім раби.

У розглянутий період вікінги, відомі як русь, здійснювали систематичні набіги для викрадення в рабство місцевих жителів, вбиваючи дорослих чоловіків, а потім продаючи в рабство жінок, хлопчиків і дівчаток. У центру влади навколо Альдейг'ї і Хольмгарда були свої підйоми і свої крахи. Або на нього нападали інші скандинави, або йому протистояли місцеві повстання народів, що зазнавали набігів для захоплення рабів, а можливо, і те й інше. Руський каганат розпався приблизно у 870 році. Русь та інші скандинавські торговці продовжували активно торгувати, торгові імперії відроджувалися, засновувалися нові міста, але перша держава русі, схоже, на цьому припинилася.

4. Мешканці цього міста були в певному сенсі росіянами, тому що вони були слов'янами

Тут слід застосувати літературну критику не до "Повісті минулих літ", а до самого Путіна. Він ніколи не говорить, що жителі Альдейг'ї і Хольмгарда були росіянами. Він помилково вважає, що вони були слов'янами, і має на увазі російську ідентичність, стверджуючи, що їхні дії заклали основу для "централізованої російської держави". Це, звичайно, обман.

Абсурдно уявляти собі росіян, які існували 1200 або 1300 років тому. Путін уникає абсурду, вставляючи своїх уявних росіян шляхом мовчазного натяку. Тому необхідно прямо заявити: 1200 або 1300 років тому у світі не було ніяких росіян. Не існувало жодного поняття про російський народ.

"Запасна" позиція полягає в тому, що ці люди були слов'янами і, отже, в якомусь сенсі проторосійськими.

Історія влаштована інакше: не існує природної, неминучої прогресії від людей, які розмовляли якоюсь мовою 1200 або 1300 років тому, до сьогоднішніх культурних ідентичностей або політичних режимів.

Але навіть якщо повірити в цю політичну магію і навіть якщо повірити в те, що люди, які розмовляли слов'янською мовою 1200 чи 1300 років тому, якимось чином були проторосійськими, все одно залишається велика проблема. Люди, які жили в той час на цій території, як правило, не говорили слов'янськими мовами. Здебільшого це були фіни, а не слов'яни.

Якщо на те пішло, фіни, схоже, були найважливішою групою не тільки в Альдейг'є і Хольмгарді, а й на всій території нинішньої північно-східної Росії, включно з нинішньою Московською областю. (На той час, звісно, не було міста Москва).

5. Ці вікінги теж у якомусь сенсі були росіянами, оскільки називали себе "Руссю"

Тут ми знову стикаємося з передбачуваним твердженням, яке підкріплюється семантичним трюком. Зараз існує країна Російська Федерація, яка названа на честь більш ранньої країни, що називалася Російською імперією. Вона була названа на честь вікінгів, які називали себе руссю, або на честь середньовічних центрів влади, створених руссю, першим з яких був Руський каганат.

У назвах є своя сила, так само як у пам'ятних датах і круглих числах. Якщо ці люди називалися руссю, то хіба вони не мали б бути росіянами? Насправді – ні. Русь з'явилися першими. Російську імперію було названо на їхню честь приблизно через 1000 років після їхньої появи. Ця назва все плутає, але не повинна заплутати нас.

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У той період інші європейські правителі легко визначили, хто такі русь: вони були шведами. У віршах і переказах, які вони співали і складали, і в слідах, які вони залишили у своїх похованнях, русь однозначно були скандинавами. Звісно, на них впливали народи, з якими вони контактували: фіни, балти, араби, булгари, хазари, слов'яни. Це був період глобалізації Скандинавії, і русь стали частиною дослідницького імпульсу, що охопив чотири континенти.

У 8 і 9 століттях русь були скандинавськими торговими і родовими кланами. Пізніше, у міру того як деякі представники русі селилися дедалі далі на південь, наприклад у Гніздові, Чернігові та Києві, скандинави зміцнювали свій елітний статус, укладаючи шлюби зі скандинавами зі Скандинавії, поводилися з ними як із союзниками та друзями, а також розвивали й розділяли скандинавську культуру.

Після розпаду Руського каганату іншим представникам русі набагато пізніше вдалося створити ще один центр влади, у Києві. Тепер замість того, щоб співпрацювати з хозарами, вони захоплювали їхні землі та центри збору данини. Русь (або інші скандинави) побудували перші міста і в інших частинах Східної Європи, наприклад, на околицях Москви (якої, звісно, тоді ще не існувало).

Легенда про Київ

Розповівши свою глибоко неправдоподібну легенду про Новгород, Путін переходить до цитування "Повісті минулих літ" про Київ. Людина або люди, які написали цю сагу, прагнули показати, що київський правитель-русь був найважливішим князем у регіоні. До моменту написання літопису Новгород уже існував, і тому виникла історія, яка пов'язала ці два місця і показала перевагу Києва.

За сюжетом, новгородський Вікінг зумів захопити Київ, переодягнувшись у торговця і обдуривши наївних місцевих правителів. У момент свого тріумфу Вікінг показав немовля і проголосив, що ця дитина за кров'ю є справжнім правителем землі. Після цієї неймовірної низки подій Вікінг із повісті проголосив Київ "матір'ю міст Русі" – формулювання, покликане запевнити людей 7 століття в тому, що нинішні київські правителі мають домінувати над іншими представниками русі в інших містах.

Подібний аналіз можна провести і щодо цієї історії. У той час, коли писали "Повість минулих літ", ніякої Росії не було. Не було росіян. Існували клани скандинавів, які називалися руссю, які вели боротьбу за панування, з містами та імперіями, які то піднімалися, то падали. Частиною цього змагання була історія, записана на початку 12 століття, яка описує появу русі в Києві, історичну подію початку десятого століття.

Русь справді прибули до Києва, але не так, як описує історія. Вікінги, про яких мовиться в оповіданні, не могли прийти з Новгорода. Адже в той час, коли русь почали заселяти Київську область, Новгород ще не був заснований. Уже набагато пізніше, коли обидва міста існували, за часів літопису, скандинави в Києві захотіли обґрунтувати і свій родовід, і своє панування. Історія може бути зрозуміла тільки в цих термінах. В іншому разі вона просто комічна.

Історія з немовлям взагалі просто сміховинна: жоден вікінг ніколи не йшов на війну з немовлям на руках, і в жодного вікінга не було ідеї створити королівську династію, спадкоємцем якої стало б немовля. Гра в переодягання – це вигадана стратагема, знайома за скандинавськими сагами і сучасними візантійськими військовими історіями.

Навіть якщо не звертати уваги на міфологічність і безглуздість усього цього, хронологію подій заперечують зафіксовані дати народження і смерті розумного перевдягненого вікінга і немовляти-вікінга, яке переносять.

Герой київської історії, спритний переодягнений вікінг, відомий як Хельгі (або Олег, українською чи російською), – персонаж напівміфічний. Немає підстав вважати, що він представляв династію, яка прийшла з Новгорода, оскільки Новгорода ще не існувало, а Руський Каганат припинив своє існування. Найімовірніше, Хельгі, якщо він узагалі існував, походив із Гніздова, яке на той час було суперником Чернігова та Києва.

Хельгі означає "герой", і цей Хельгі – один із десятків, що населяють середньовічні скандинавські оповіді. Цей Хельгі імовірно загинув, реалізувавши складне пророцтво, пов'язане з його конем, і ця історія трапляється в багатьох північноєвропейських переказах.

Київський інцидент не міг статися, не стався, і навіть якби він стався, то не мав би жодного стосунку до нинішньої війни. Насправді, не варто продовжувати дискусію про Київ, не в останню чергу тому, що достовірність київської історії, яка дорівнює нулю, залежатиме від достовірності попередньої новгородської історії, яка дорівнює нулю.

Страх усіх істориків

Ви можете зрозуміти, чому історики не наважуються вплутуватися у все це. Те, що робить Путін, не має нічого спільного з історією як дисципліною. Він займається створенням легенди, яка ґрунтується на інших легендах. І кожне його речення настільки насичене всілякими помилками, що для пояснення всієї неправди знадобляться сотні слів!

Приймаючи легенду всерйоз, історик боїться, що зробив її ще більш серйозною.

Сконцентрувавшись на основоположній легенді, від якої залежать усі інші, я сподіваюся показати, що сама структура порожня.

Правила, які Путін встановлює для інтерпретації минулого, не можуть бути прийняті. Це не більше ніж фантазія, що йде за силою. І це найважливіший момент. Якщо ми визнаємо, що тирани мають право починати війни через вигадки про братів і дітей, через історії, які навіть не є хибними, тоді кожен куточок світу може зазнати вторгнення, а весь міжнародний правопорядок виявиться недійсним.

Навіть якщо ми погодимося з тим, що Путін думає про минуле, чого робити категорично не можна, це приведе нас до зовсім іншого висновку, ніж він думає. Здогадки давно померлих ченців не є міцною основою для сучасної державності. "Повість минулих літ" не може зробити того, що від неї вимагає Путін.

Якщо для того, щоб існувати сьогодні, держави повинні довести свій давній родовід і міцну етнічну та політичну історію, то Путіну доведеться визнати, що для існування сьогоднішньої Російської Федерації немає жодних підстав.

Якби Путін слідував власній логіці, він би не вторгався в Україну, а передав європейську частину Росії Фінляндії або Швеції.