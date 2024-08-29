Что очень мешает оккупантам на пути к Покровску

Командование группировки войск противника "Центр" за последние дни сместило усилия по основной дирекции своего наступления непосредственно на Покровск немного на юг – в сторону Селидового и Карловки. Очевидно, россияне поняли все перспективы, которые перед ним открываются в случае развития наступления не столько строго на запад, сколько на юг и юго-запад.

Россияне продолжают активные боевые действия

Передовые подразделения 90-й танковой дивизии при поддержке левофланговых подразделений 27-й мотострелковой дивизии 2-й общевойсковой армии прорвались к дороге Селидово – Карловка с севера. При этом, они сумели завязать бои за село Михайловка и взять под свой контроль Мемрик.

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Противник главными силами 27-й МСД и при поддержке 114-й ОМСБр продолжил активные наступательные действия вдоль железной дороги, то есть в районе Новогродовки (по направлению на Сухой Яр), а также в районе Мариновки. Россияне имели продвижение в северо-западной части села.

Это очень и очень плохо.

Теперь успешная к этому моменту оборона ВСУ в районе Карловки и Галицыновки, которая сдерживала противника не только в более глубоком продвижении в сторону Покровска, но и в смысле расширения на юг полосы его наступления, становится очень проблематичной.

И хотя это полностью не устраняет для противника фланговую проблему организации и начала битвы за Покровск (ведь город Селидово продолжают контролировать ВСУ), однако существенно усложняет для ВСУ положение дел в районе Новогродовки и Яров (это район Крутого и Сухого Яров).

Это очевидные вещи, которые более или менее грамотный оператор не может не видеть. Наши подразделения, обороняющиеся в районах Невельского, Карловки, к северу от Красногоровки, отныне находятся в достаточно неудобном положении. В сущности, они "беременные" на охват и окружение на смежных флангах двух российских ГВ – "Центр" и "Юг".

Несколько выводов о действиях врага на Покровском направлении

Очевидный следующий ход противника – прорыв по дирекции Мемрик – Горняк (выход на рубеж – Горняк) с одновременным продвижением в направлении Красногоровка – Горняк и выходом на рубеж Кураховка – Горняк реализует эту "беременность" очень неприятными для нас родами.

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Относительно общих темпов продвижения противника непосредственно на Покровском направлении, то они в течение последних 3 – 4-х дней немного притормозили. Однако в общем смысле это еще ничего не значит.

Вероятно, это связано с тем, что передовые подразделения 27-й МСД противника и его 15-й, 30-й и 114-й отдельных мотострелковых бригад вынужденно втянулись в жесткие бои за Новогродовку и на естественном барьерном рубеже по рекам Журавка и Казенный Торец. Пока – недостаточно удачно для себя.

На что обращает внимание человек, у которого есть возможность получать информацию только из открытых источников? Сразу несколько особенностей действий русских войск на Покровском направлении.

Очевидное притормаживание оккупантов на отрезке между Красным Яром и Воздвиженкой . На этом направлении противник имел существенное продвижение в течение последних 4 – 5 суток исключительно в районе Новогродовки и к югу от Красного Яра. Ну, как существенное – в одном случае продвижение было на 250 метров, в другом – на 1,6 километра.

. На этом направлении противник имел существенное продвижение в течение последних 4 – 5 суток исключительно в районе Новогродовки и к югу от Красного Яра. Ну, как существенное – в одном случае продвижение было на 250 метров, в другом – на 1,6 километра. Перенос главных усилий противника в южную часть полосы наступления ГВ "Центр". В эпицентре в ближайшее время окажутся Селидово, Украинский, Галицыновка, Кураховка и Горняк.

ГВ "Центр". В эпицентре в ближайшее время окажутся Селидово, Украинский, Галицыновка, Кураховка и Горняк. Если оккупантам удастся задуманное, то, скорее всего, из Карловки и района к северу от Красногоровки и из-под Невельского ВСУ придется отступить.

Становится все более очевидным тот факт, что без решения проблемы Селидового противник вряд ли приступит к каким-либо более или менее масштабным результативным наступательным действиям непосредственно в сторону Покровска.

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Конечно, атаковать и штурмовать на этом направлении россияне не перестанут, пытаясь прорваться за позицию по рекам Журавко и Казенный Торец. Однако, если район Селидового останется под контролем ВСУ, то тогда – над любыми силами и средствами противника, которые будут пытаться прорваться в сторону Покровска, будет нависать возможность контратакующих действий ВСУ им во фланг. Причем, в достаточно значимом тактическом масштабе.

Ну и главное. Очевидно, с недавних пор командованию всего УВ "Центр" и его 2-й ОВА стало "почему-то" не хватать боеспособных сил и средств, чтобы интенсивно атаковать везде и сразу по всей полосе своего наступления.

Приходится интенсивно дежурить участки и направления приложения своих основных усилий, активно перегруппировать силы и средства, да и общие темпы немного упали.