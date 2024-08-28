Лекции, которые я создала, состоялись без моего участия

Одна из самых популярных лекций – это о лидерстве. Учу людей, что лидеры ставят цели, которые должны соответствовать высоким ценностям и принципам, и ведут к этим целям и ценностям общество, формируют культуру, объединяют вокруг себя команды, создают новых лидеров. Даже в очень сложных условиях лидеры свои ценности защищают и противодействуют давлению. Учить кого-то чему-то и не делать так самому – это вообще противоречит моим принципам.

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В конце июля и в августе должны были состояться три лекции с моим участием, одна из которых затрагивала тему женского лидерства. Дизайн лекций, как и программу я помогала разрабатывать не один месяц. И вот за несколько дней до лекции мне сказали, что я не еду. Причин официально никто не объяснил и при этом мероприятие состоялось. Сразу же отменили мое участие в других двух мероприятиях. Причины официально не сообщили.

Это произошло после моей публикации о градостроительной "реформе" 5655, в контексте которой я вспомнила бывшего вице-премьера Александра Кубракова, и привела цитату народного депутата Анны Бондарь ("Слуга народа"), которая возглавляет рабочую группу, что нарабатывает градостроительный кодекс (это альтернатива 5655). Парламентарий отметила, что рабочая группа потеряла поддержку проекта "Говерла" (USAID), потому что Кубраков дезинформировал посла США. В тексте здесь по сути не было даже ничего от меня, только прямая речь.

Я написала обращение в Международный республиканский институт (IRI) и в USAID и в течение месяца так и не получила вообще никакого ответа. По состоянию на 28 августа 15:00 его нет.

Это очень странно, иметь подписанный контракт, выполнять свои обязательства по контракту и когда тебе снимают три лекции (а я спланировала под это свой график) не получить официально ответ, почему отменили твой визит как лектора.

Ко мне обращаются те, кому я проводила лекции, и спрашивают, о дальнейшем графике работы. Я не могу ответить и говорю одно: пишите в IRI. Мне не отвечают месяц, я не могу ничего планировать. Может здесь дадут ответ.



Письмо от сопредседателя фракции УДАР в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца / Фото автора

На самом деле от парламентариев я точно знаю, что Елена Шуляк еще осенью прошлого года озвучила, что сделает все, чтобы я не была лектором в Международном республиканском институте (IRI). За 20 лет работы у меня есть свои проверенные источники. Я очень хорошо осведомлена о том, что происходит.

Действительно ли Шуляк и Кубраков имеют такое влияние на партнеров, что могут блокировать финансирование рабочей группы, которая работает над градостроительным кодексом (заявление Бондарь), блокировать финансирование Института гражданского общества (заявление Института)?

Почему я как лектор не могу месяц получить официальный ответ на свое обращение?

Я обратилась к тем, кто посещал лекции, чтобы они попытались получить ответы от IRI официально. В частности знаю, что свое письмо прислал народный депутат Николай Княжицкий ("Европейская солидарность"). Вот его копия.



Письмо нардепа Николая Княжицкого к IRI / Фото автора

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Свобода слова – это еще ценность или уже нет?

Здесь надо добавить, что процессы освещения лоббизма проекта 5655 со стороны Шуляк и Кубракова сопровождаются не только давлением и дезинформацией доноров, но и цензурой. Так сняли статью с сайта "Урядовий кур'єр" и затем вернули ее на сайт, зачистив комментарий неугодного спикера и добавив комментарий Шуляк.

Впоследствии пытались давить на "Еспресо", чтобы за деньги снять публикацию нашего аналитика Георгия Могильного, которая тоже была о 5655. А на The Page давили, чтобы заблокировать интервью с Шуляк, потому что ей не понравился лид. К тому, чтобы заблокировать выход интервью приобщали Минобновления. Свобода слова – это еще ценность или уже нет?

Год назад я почувствовала давление со стороны тех, кто лоббирует нечестные правила игры для застройщиков. Я понимала, что они будут дезинформировать и доноров о деятельности тех, кто не дает провести выгодные застройщикам правила игры.

Мне об этом сообщили те, кто следят за нашей деятельностью и болеют за результат. Мои источники в НАПК на старте сказали, что 5655 выглядит по всем признакам как картельный сговор застройщиков. А Королевский институт Chatham House, когда готовил публикацию о лоббировании постановы-клона 5655 через правительство, прямо отметил, что есть угроза для создания строительных картелей.

Я более 15 лет защищаю от застройщиков Беличанский лес, прекрасно знаю как они могут "работать". У нас людей били, жгли машины, угрожали, мне устанавливали мемориальную доску из гранита на доме.

Под противодействие тому, что по всем признакам похоже на картельный сговор, надо было формировать отдельную команду, чтобы ее деятельность не затрагивала другие проекты. Поэтому год назад я решила выйти из Движения ЧЕСТНО и в конце концов запустила новую общественную инициативу – "Игла". Я на старте позаботилась о финансовой независимости команды и минимализации рисков.

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Все должны понимать: если мы не сделаем прозрачные правила восстановления, то когда с фронта придут наши бойцы, они не будут ждать еще 50 или 100 лет, пока мы поборем коррупцию. Бывшие фронтовики статьи не будут писать и картинки не будут рисовать. Поэтому у нас с каждым днем остается все меньше времени, чтобы наработать качественные и прозрачные политики и запустить их имплементацию.

И вот у меня возникает вопрос: готовы ли все мы придерживаться при этом задекларированных ценностей и принципов, которые важны в США и Европе?

Или когда мы проводим стратегические сессии и выписываем ценности и принципы и формируем основы бренда наших организаций, мы это делаем просто, чтобы создать гуглдок, который никто не будет выполнять и который мы отправим тем, кто дает финансирование? Или мы это делаем для того, чтобы это выполняла вся команда и организация?

Кто разрушает репутацию IRI

Думаю, что отвечать на официальные обращения – это важно. Это многое говорит о принципах работы организации. Но отвечают не всегда.

Так проект USAID/UK "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS" поддержал законодательную инициативу 5655. Это был один из аргументов Шуляк и Кубракова в пользу проекта. Но на запрос с просьбой назвать экспертов, которые изучали законопроект и берут на себя ответственность за свою экспертизу публично, ответ до сих пор так и не поступил, хотя запрос был отправлен в начале года.

Тогда возникает вопрос, действительно ли разделяется такая ценность, как прозрачность и подотчетность. Частно мне сообщили, что избегают рисков. А как же прозрачность и подотчетность? Кто и почему боится честно сказать: я эксперт, я поддерживаю проект 5655 от имени TAPAS, потому что я не вижу рисков?

Где нет прозрачности – там прорастает коррупция.

Возвращаясь к IRI хочу сказать, что там работает действительно огромная команда специалистов, которые болеют за развитие партийного образования и общественного сектора. Они делают действительно чрезвычайно важную и сподвижническую работу. Сеять годами в регионах знания и ценности, которые должны взойти, – это большая помощь для укрепления государственности. Здесь делается много важных вещей. За эти 5 лет возможностей поехать в регионы и достучаться до людей я бесконечно благодарна.

Но здесь нельзя не упомянуть, что есть и те, кто своей деятельностью минусуют работу всей команды не только IRI, но и лекторов, которые готовят лекции, формируют позитивное восприятие женского лидерства и противодействуют в том числе и сексизма.

Кейс с Маричкой Довбенко с ее программой "В постели" более, чем показательный, и я об этом писала ранее публично. Как выяснилось, это коммуникационник IRI. "Детектор медиа" писал об этой программе так: "Шоу в постели как проявление бессмысленности украинского ютуба".

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Если бы Довбенко была простой блогершей и не ассоциировалась с бэндом IRI, то это была бы другая история и на это можно было бы не обращать внимания. Но она ассоциируется с брендом международной организации, где точно есть политики и их надо придерживаться.

Кстати, учтите, что здесь в официальной подписи "коммуникационный менеджер" – без феминитива. Это о многом говорит.



Снимок экрана из анонса IRI / Фото автора

Когда ты представляешь международную организацию еще и отвечаешь за коммуникации (формирование восприятия бренда организации) – это серьезная ответственность. Между прочим, учитывая то, что возникли кризисные коммуникации и в своем обращении я четко указала, что нахожусь под давлением со стороны Шуляк и Кубракова, коммуникационный менеджер должна была бы подготовить мне ответ или точно должна была бы быть приобщена к этому процессу.

Но ответа нет. Я понимаю, что работа у коммуникационщиков очень тяжелая, особенно в условиях войны и они могут быть загруженными. Но, Мария Довбенко, как показывает практика, находит время, когда надо и на авторскую программу, и на поздравление Елены Шуляк с днем рождения. Она пишет: "Я восхищаюсь умением этой талантливой женщины доминировать в мужском мире". Не сексизм ли это? Что с ценностями?



Довбенко и Шуляк / Скриншот автора

То можно было бы за месяц найти время на ответ на письмо одного из лекторов IRI. Тем более, что проект "В постели" продолжает выходить. Вопрос приоритетов. Ну... и ценностей и принципов.

Во время записи этой программы, кстати, Шуляк упоминала ветерана Олега Симороза, который критиковал 5655.

Напоминаю, что когда Симороз был после ранения и операции, Шуляк без приглашения пришла к нему в госпиталь именно из-за критики 5655. Это всколыхнуло общественность. Он ее в свою палату не звал, еще и на разборки по 5655, когда он восстанавливался после операций.

Симороз вполне закономерно просил права на ответ у Довбенко в этом же формате, о чем писал официально в письме. Но права этого, как я понимаю, так и не предоставили. Он тоже обращался к IRI и приводил в своем телеграм-канале скрины того, с чем через коммуникационщицу Довбенко может ассоциироваться бренд IRI.



Снимки экранов, которые распространил канал ветеран Олега Симороза / Фото автора

Очередная попытка давления

Конечно, можно сказать, что в свое свободное от работы время Маричка Довбенко может делать то, что ей по душе. Даже то, что не совпадает ценностно с брендом IRI (точно должна быть политика равноудаленности от всех политиков, противодействие сексизму и т. д. Это же международная организация, и Довбенко официально работает коммуникационщицей).

Тогда у меня вопрос, почему кого-то волнует не качество моих лекций, которые я по контракту вычитываю, а статьи, которые я пишу о градостроительной "реформе" 5655 в СМИ? И как можно расценить то, что после выхода статьи мне сказали, что я не еду на лекции, которые состоялись?

Причины, еще раз подчеркиваю, официально не названы. Я воспринимаю то, что происходит, как очередную попытку давления. И убеждена, что международных партнеров лоббисты крупных застройщиков дезинформируют.

Мы можем и дальше ездить как лекторы с командой IRI и читать десятки лекций о женском лидерстве, противодействие сексизму и запустить проекты о привлечении ветеранов к важным процессам. И на это все могут тратиться средства налогоплательщиков США.

Но это все не даст такой эффективности, если ценности и принципы не будут сквозными в деятельности организаций и лиц, которые эти организации представляют.

Важно иметь ценностный стержень, принципы. В моей парадигме официальный ответ на мое обращение тому, с кем подписан контракт, – это важный принцип в работе организации. А кроме принципов, есть еще и ценности. И честный ответ – это уже ценность, которую я пока не получила, но которую я жду.

Может, коммуникационник IRI, которая, как мы видим, такая близкая к Елене Шуляк, не довела информацию до руководства? Так я информирую публично, что жду официальный ответ: почему после статьи о Кубракове и 5655 мне сказали, что я не еду на мероприятия, программу которых я проектировала и они состоялись?

Ответ от источников я уже знаю, но хотелось бы его получить официально. Когда ты отвечаешь кому-то – ты отвечаешь в том числе и себе. И, порой, это ответ себе на очень важные вопросы.

Обновление. После выхода коллективного заявления о давлении, этой авторской колонки и после того, как депутаты написали письма в IRI, Международный республиканский институт связался со мной и сообщил, что руководство IRI готово встретиться в сентябре. Принимаю это предложение, но все еще жду письменного ответа на мое обращение, которое было отправлено более месяца назад.