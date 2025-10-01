Російські військові на фронті можуть почати використовувати для просування на лінії боєзіткнення коней. Хоча раніше наймобільнішим засобом пересування росіян були мотоцикли. Проте ці транспортні засоби вже не влаштовують окупантів.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів в ефірі 24 Каналу, чому росіяни дійшли до того, що будуть на фронті пересуватися на конях. Він пояснив, як ворог намагається вигадувати нові способи, щоб ефективніше воювати.

До теми Мабуть, закінчуються мотоцикли, – офіцер ЗСУ про плани росіян штурмувати на конях

Навіщо росіяни можуть використати коней для пересування на фронті?

Отченаш наголосив, що у цій ситуації йому найбільше шкода тварин, адже він впевнений, що росіяни будуть використовувати їх для логістичних процесів.

Для росіян це цілком робоча схема. Коли вони застосовували 10, 20, 30 мотоциклів, відправляли їх на лінію бойового зіткнення, то там намагалися прорвати ту чи іншу лінію оборони. І у деяких випадках їм вдавалося це зробити. Тому що 30 мотоциклів – це значно ефективніше, ніж, умовно, 5 – 7 танків,

– пояснив він.

Офіцер бригади "Рубіж" вважає, що така кількість танків – це велика ціль, яку значно легше уразити. А 30 мотоциклів – це швидкоманеврені цілі, в які значно важче влучити і які можуть швидко рухатися одна за одною. Тому вони мають певні переваги, але водночас падають від будь-якого вибуху, що пролунав поруч, у них летять уламки, адже вони не мають захисту.

Однак коні росіянам того результату, на який вони розраховують, не дадуть. Буде дуже шкода, якщо нам доведеться застосовувати зброю для того, щоб ліквідувати російських умовних кавалеристів,

– наголосив Андрій Отченаш.

Проте, за його словами, це може бути ознакою того, що саме піхотні підрозділи окупантів стагнували до моменту, коли вони знову переходять до кавалерійських атак. Тому що вони побачили, що ті атаки, які вони здійснювали раніше, не принесли їм бажаного результату.

До слова. Бійці російської армії, за даними російських ЗМІ, почали опановувати тактику кавалерійських штурмів. Окупанти вважають, що коні мають певні переваги порівняно з мототехнікою, зокрема, відрізняються високою мобільністю. Для виконання бойових завдань буде використовуватися карачеївська порода коней.

Також це демонструє, що росіяни пробують намацати слабкі місця української оборони і знайти метод модернізації штурмових дій або логістики. Тобто ворог, на думку офіцера бригади "Рубіж", намагається розвиватися.

Він додав, що з боку України це виглядає як відсутність розуміння цінності людського життя та життя тварин. Водночас з боку росіян це може виглядати достатньо раціонально.

Ситуація на фронті: останні новини