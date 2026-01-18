Іде складна бойова робота, – генерал армії відверто розповів про загрози біля Гуляйполя

Гуляйпільський напрямок в Запорізькій області залишається важливим відтинком фронту для російської армії. Окупанти намагаються закріплюватись у самому місті та підвозити туди свої резерви.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що через це бойова робота для українських військових там дуже важка. Важливо знищувати не лише російські групи, а й бити по їхніх логістичних маршрутах.

Дивіться також Тиснуть одразу на 3 локаціях, – полковник запасу оцінив нові ризики для Харківщини

Про загрози біля Гуляйполя

За словами генерала армії, на Гуляйпільському напрямку росіяни застосовують тактику просочування у конкретні підвали та будівлі в центрі міста Гуляйполе. Для знищення ворога потрібна велика кількість українських бійців.

Іде складна бойова робота в місті. Виявляти точки росіян важко, вони ховаються. Окупанти з'являються лише у вигідні для них моменти, зокрема, коли підтягують резерви,

– пояснив він.

Зараз ЗСУ на цьому напрямку зосереджені на зачистці ворожих груп на контрударах по російській логістиці (мости та залізниці), по якій рухається підкріплення – жива сила, артилерійські та ракетні системи, боєприпаси.

Зауважте! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на цьому напрямку 102-й бригаді територіальної оборони вдалось стабілізували ситуацію. Однак бійці дуже виснажені через тривале перебування без повноцінної ротації та доукомплектування.

Як росіяни просунулись в Гуляйполі: дивіться на карті

Маломуж наголосив, що ситуація дуже складна – захоплення ворогом позицій у Гуляйполі загрожує розміщенням бойових засобів на вигідних йому висотах. Тому українській армії потрібно проводити ефективну роботу, щоб росіяни не мали сприятливих умов для розгортання швидкого наступу.

Останні новини з Гуляйпільського напрямку: