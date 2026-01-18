Идет сложная боевая работа, – генерал армии откровенно рассказал об угрозах возле Гуляйполя
- Гуляйпольское направление в Запорожской области является важным местом для российской армии, которая пытается закрепиться в городе и подвозить резервы.
- Украинские войска сосредоточены на уничтожении вражеских групп и ударе по логистическим маршрутам россиян, чтобы предотвратить их продвижение.
Гуляйпольское направление в Запорожской области остается важным отрезком фронта для российской армии. Оккупанты пытаются закрепляться в самом городе и подвозить туда свои резервы.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что из-за этого боевая работа для украинских военных там очень тяжелая. Важно уничтожать не только российские группы, но и бить по их логистическим маршрутам.
Об угрозах возле Гуляйполя
По словам генерала армии, на Гуляйпольском направлении россияне применяют тактику просачивания в конкретные подвалы и здания в центре города Гуляйполе. Для уничтожения врага требуется большое количество украинских бойцов.
Идет сложная боевая работа в городе. Выявлять точки россиян трудно, они прячутся. Оккупанты появляются только в выгодные для них моменты, в частности, когда подтягивают резервы,
– пояснил он.
Сейчас ВСУ на этом направлении сосредоточены на зачистке вражеских групп на контрударах по российской логистике (мосты и железной дороги), по которой движется подкрепление – живая сила, артиллерийские и ракетные системы, боеприпасы.
Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на этом направлении 102-й бригаде территориальной обороны удалось стабилизировать ситуацию. Однако бойцы очень истощены из-за длительного пребывания без полноценной ротации и доукомплектования.
Как россияне продвинулись в Гуляйполе: смотрите на карте
Маломуж отметил, что ситуация очень сложная – захват врагом позиций в Гуляйполе грозит размещением боевых средств на выгодных ему высотах. Поэтому украинской армии нужно проводить эффективную работу, чтобы россияне не имели благоприятных условий для развертывания быстрого наступления.
Последние новости с Гуляйпольского направления:
- В Институте изучения войны сообщили о о продвижении российских подразделений на этом направлении. Бои шли в Гуляйполе, у Нового Запорожья, Доброполье, Прилук, Варваровка, Оленоконстантиновка и Злагода.
- У Гуляйполя враг получил около полутора тысяч термобарических ручных гранат, чтобы осуществлять сбросы на укрытия, где могут находиться украинские военные.
- Недавно на этом направлении зафиксировали 30 боевых столкновений, более 20 из них состоялись в самом Гуляйполе.