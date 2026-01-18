Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в районе Липцов и Купянска ситуация стабилизировалась. На последнем направлении ВСУ зачищают врага, где он несет большие потери.

Каковы новые риски для Харьковщины?

Каковы новые риски для Харьковщины?

Полковник запаса ВСУ объяснил, что на Харьковщине есть несколько отдельных локаций с различными стратегическими и оперативно-тактическими задачами для врага.

То есть россияне давят сразу на 3 направлениях. Первый – населенный пункт Липцы, где россияне пытаются давить на сам Харьков. Однако там у нас есть достаточно сил и средств для противодействия врагу,

– подчеркнул он.

Второе направление – Волчанский. По словам Свитана, там ситуация гораздо сложнее. Российская армия на этом отрезке уже доходит до населенного пункта Вильча. Это свидетельствует о том, что враг фактически контролирует Волчанск и имеет положительную динамику продвижений.

Третье направление – Купянское. Между Купянском и Волчанском расположено село Большой Бурлук, к которому пытается продвигаться противник, чтобы перерезать железнодорожное сообщение, которое объединяет украинские позиции.

В самом же Купянске и неподалеку от него украинские военные проводят операцию, чтобы отсечь продвижение россиян в сторону города с правобережного плацдарма в районе Двуречной. Там враг попал в ловушку, а точнее в окружение ВСУ.

Заметьте! Во время битвы за Купянск враг потерял в 27 раз больше личного состава, чем украинские силы. В черте города накануне Рождества около 200 российских военных оказались в оперативном окружении.

Где давят оккупанты в Харьковской области: смотрите на карте

Полковник запаса ВСУ добавил, что стратегическая задача врага на Харьковщине – взятие под контроль левый берег реки Северский Донец вплоть до правобережья города Изюм. Кроме того, враг пытается усилить присутствие на Севере Украины, чтобы уплотнить северный фронт. Поэтому появляется информация о накоплении сил оккупантов на Сумщине.

