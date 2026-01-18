Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в районе Липцов и Купянска ситуация стабилизировалась. На последнем направлении ВСУ зачищают врага, где он несет большие потери.
Каковы новые риски для Харьковщины?
Полковник запаса ВСУ объяснил, что на Харьковщине есть несколько отдельных локаций с различными стратегическими и оперативно-тактическими задачами для врага.
То есть россияне давят сразу на 3 направлениях. Первый – населенный пункт Липцы, где россияне пытаются давить на сам Харьков. Однако там у нас есть достаточно сил и средств для противодействия врагу,
– подчеркнул он.
Второе направление – Волчанский. По словам Свитана, там ситуация гораздо сложнее. Российская армия на этом отрезке уже доходит до населенного пункта Вильча. Это свидетельствует о том, что враг фактически контролирует Волчанск и имеет положительную динамику продвижений.
Третье направление – Купянское. Между Купянском и Волчанском расположено село Большой Бурлук, к которому пытается продвигаться противник, чтобы перерезать железнодорожное сообщение, которое объединяет украинские позиции.
В самом же Купянске и неподалеку от него украинские военные проводят операцию, чтобы отсечь продвижение россиян в сторону города с правобережного плацдарма в районе Двуречной. Там враг попал в ловушку, а точнее в окружение ВСУ.
Заметьте! Во время битвы за Купянск враг потерял в 27 раз больше личного состава, чем украинские силы. В черте города накануне Рождества около 200 российских военных оказались в оперативном окружении.
Где давят оккупанты в Харьковской области: смотрите на карте
Полковник запаса ВСУ добавил, что стратегическая задача врага на Харьковщине – взятие под контроль левый берег реки Северский Донец вплоть до правобережья города Изюм. Кроме того, враг пытается усилить присутствие на Севере Украины, чтобы уплотнить северный фронт. Поэтому появляется информация о накоплении сил оккупантов на Сумщине.
Последние новости с фронта на Харьковщине:
- 17 января враг пытался прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.
- Также враг атаковал позиции украинских войск в направлении Дегтярного и Круглого, что на севере Харьковской области на границе с Белгородской областью.
- В ГПСУ сообщили, что недавно пограничники бригады "Гарт" сорвали российское наступление с целью прорвать оборону на Харьковщине.