Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що в районі Липців та Куп'янську ситуація стабілізувалась. На останньому напрямку ЗСУ зачищають ворога, де він зазнає великих втрат.

Якими є нові ризики для Харківщини?

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що на Харківщині є кілька окремих локацій з різними стратегічними та оперативно-тактичними завданнями для ворога.

Тобто росіяни тиснуть одразу на 3 напрямках. Перший – населений пункт Липці, де росіяни намагаються тиснути на сам Харків. Однак там в нас є достатньо сил та засобів для протидії ворогу,

– наголосив він.

Другий напрямок – Вовчанський. За словами Світана, там ситуація набагато складніша. Російська армія на цьому відтинку вже доходить до населеного пункту Вільча. Це свідчить про те, що ворог фактично контролює Вовчанськ та має позитивну динаміку просувань.

Третій напрямок – Куп'янський. Між Куп'янськом та Вовчанськом розташоване село Великий Бурлук, до якого намагається просуватись противник, щоб перерізати залізничне сполучення, яке об'єднує українські позиції.

В самому ж Куп'янську та неподалік від нього українські військові проводять операцію, щоб відсікти просування росіян в сторону міста з правобережного плацдарму в районі Дворічної. Там ворог потрапив у пастку, а точніше в оточення ЗСУ.

Зауважте! Під час битви за Куп'янськ ворог втратив у 27 разів більше особового складу, ніж українські сили. В межах міста напередодні Різдва близько 200 російських військових опинилися в оперативному оточенні.

Де тиснуть окупанти в Харківській області: дивіться на карті

Полковник запасу ЗСУ додав, що стратегічне завдання ворога на Харківщині – взяття під контроль лівого берега річки Сіверський Донець аж до правобережжя міста Ізюм. Крім того, ворог намагається посилити присутність на Півночі України, щоб ущільнити північний фронт. Тому з'являється інформація про накопичення сил окупантів на Сумщині.

