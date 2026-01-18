Об активности россиян на Южно-Слобожанском направлении рассказали в Группировке объединенных сил, передает 24 Канал.

Что известно о попытке прорыва россиян на севере Харьковщины?

Так, 17 января захватчики попытались реализовать свое численное преимущество и прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.

Где Россия пыталась прорваться на Харьковщине: смотрите на карте

Кроме того, противник атаковал позиции наших войск в направлении Дегтярного и Круглого.

Обратите внимание! Дегтярное и Круглое – населенные пункты, расположены на севере Харьковской области на границе с Белгородской областью России. Там боевых действий не зафиксировано.

Где Дегтярное и Круглое на карте

Украинские подразделения в свою очередь принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Институт изучения войны тем временем цитирует российского военного блогера, связанного с Северной группировкой войск России. Тот заявил, что оккупанты наращивают активность вблизи Липцов – на участке фронта, который оставался относительно неактивным с лета 2025 года.

Где расположены Липцы: смотрите на карте

Что задумал враг на севере Харьковщины?