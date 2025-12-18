Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что почти весь город является серой зоной. Его не контролирует противник, но и не украинская армия.

Что на самом деле происходит в Волчанске?

Военный эксперт объяснил, что контроль города – это когда военные закрепились на этой территории. В то же время в Волчанске большинство домов уничтожены. Поэтому сейчас ни Украина, ни Россия не могут говорить о полном контроле над ним.

80% города – это серая зона, в которой передвигаются и наши, и российские войска. Там идут боестолкновения,

– подчеркнул он.

Бои в Волчанске: смотрите на карте

Кроме того, если бы россияне действительно полностью оккупировали Волчанск, они бы сделали из него свою военную базу, где бы накапливали личный состав, технику, боеприпасы. В таком случае противник двигался бы дальше и бои шли за 5 – 10 километров от города. Однако этого нет.

Последние новости из Волчанска: